Entidades del sector del mar en Boiro advierten de la falta de personal cualificado y de relevo generacional

La diputada de Mar e Medio Rural, Cristina Capelán, visitó ayer Boiro para reunirse, junto al alcalde, José Ramón Romero, con varias entidades del sector marítimo de la localidad, como la Cofradía de Pescadores de Cabo de Cruz, Asmecruz y la Cooperativa Ría de Arousa. Esos encuentros formaron parte de la gira de contactos que Capelán está teniendo con representantes de los sectores del mar en los municipios para conocer sus demandas y necesidades. “O sector está a pasar un mal momento e todas as institucións nos debemos involucrar porque é un dos motores económicos do noso país. Por iso a Deputación creou neste mandato unha área de goberno específica para atender estas necesidades”, afirmó la diputada.



La institución provincial tiene una línea de subvenciones de 500.000 euros para financiar gastos del funcionamiento diario de los pósitos. “Estamos detectando as principais necesidades do sector do mar para poder mellorar as liñas de axuda que temos abertas”, precisó Capelán. Romero dijo que el mar “é moi importante para o noso concello xa que del deriva boa parte da nosa economía e é fundamental que coñezamos a situación do sector e as súas necesidades”. Las tres entidades trasladaron al primer edil y a la diputada las principales necesidades que afectan a medio y largo plazo, como el relevo generacional, falta de personal cualificado así y dar a conocer y difundir el trabajo, para lo que desde el Concello trasladaron la necesidad de contar en O Barbanza con formación específica acorde con los sectores productivos y obtener mano de obra cualificada para el sector.