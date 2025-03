Entra en servicio una nueva senda peatonal en la playa de A Ladeira do Chazo tra una inversión de 101.581 euros

La subdelegada del Gopbierno en A Coruña, María Rivas, y el alcalde de Boiro, José Ramón Romero, se desplazaron a última hora de la mañana de ayer hasta la playa de A Ladeira do Chazo, en donde, acompañados por el jefe de la Demarcación de Costas del Estado en Galicia, Carlos Gil, recorrieron la nueva senda peatonal en la que el Gobierno de España invirtió 101.581 euros. Según explicó la representante del Ejecutivo central en la provincia, los trabajos realizados consistiron en la creación de un paseo de aproximadamente 200 metros de longitud y tres metros de ancho con un pavimento natural estabilizado, delimitado por bordillos de madera y una delimitación lateral a base de postes de plástico reciclado y cuerda de nylon.

Además, con esta actuación se impide el tránsito y aparcamiento de de vehículos por el dominio público marítimo-terrestre con la delimitación de la zona y se regeneró el entorno de la playa y se eliminaron las especies fóráneas invasoras. “Son actuacións encamiñadas, por unha banda, a mellorar a calidade ambiental deste espazo e, por outra, a ofrecer máis e mellores servizos á cidadanía”, declaró Rivas.

En esta línea, la subdelegada provincial recordó que esta no fue la única actuación coordinada entre Costas y el Ayuntamiento boirense, xa que este mismo año se procedió también a la retirada de rellenos y del espigón de Neixón, aal encauzamiento en la playa de Barraña o a la mejora de la accesibilidad en el vecino areal de Carragueiros, “mostras todas elas do compromiso do Goberno de España con Boiro e coa mellora da súa costa, un dos atractivos que cada ano achega milleiros de visitantes ata este concello”, concluyó María Rivas.