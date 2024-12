Entran en funcionamiento las nuevas máquinas de control de acceso del parking del Centenario, en Ribeira

El parking del Centenario cuenta desde este martes con un sistema de “ticketing” en sustitución de la anterior maquinaria obsoleta y con un mantenimiento muy costoso. Ello ha sido posible con la renovación de las máquinas de ticketes y un nuevo sistema de gestión apoyado con un sistema de pago mediante introducción de matrícula o con código QR -permitirá aplicar los descuentos a quien compre en el comercio local y donde cada bono descontará 30 céntimos-, y nuevas barreras, para lograr la completa e integral optimización de ese servicio. La unidad de control central gestionada por el Ayuntamiento dispondrá de un sistema para ejecutar todas las funcionalidades o verificar la ocupación en tiempo real, entre otras.



El alcalde, Luis Pérez, y la concejala de Facenda, Herminia Pouso, expresaron su satisfacción por avanzar en esta cuestión “prioritaria” y que pretende “facilitar el aparcamiento céntrico” para quienes acudan a trabajar, comprar o hacer un recado “e teñen a necesidade de deixar o seu automóbil nun espazo céntrico e a bo prezo”. Desde el Gobierno confirmaron que con la puesta en marcha del nuevo sistema informático, se dieron de baja los permisos de estacionamiento gratuito que desde hace años tenían, por razones de protección cuando acudía a sus puestos de trabajo, jueces, letrados de la Administración de Justicia y policías, y añaden que tampoco podrán hacerlo los políticos, a excepción de cuando acudan a plenos y otros órganos colegiados, pero ello estará convenientemewnte controlado y registrado. Esta medida responde a la necesidad de “garantir un uso igualitario aos recursos municipais, aliñándose coas políticas de xestión responsable, transparente dos bens e recursos públicos”.

Desde la Administración local se subraya que esta acción no implica una retirada de las plazas de estacionamiento, sino que se le facilitará el uso de una plaza mediante el sistema regular de abonos que estará disponible para todos los vecinos que deseen beneficiarse del servicio, y que los únicos vehículos que estacionarán gratis serán “os rotulados propiedade do Concello de Ribeira”. Desde el Ejecutivo local consideran que “é unha medida xusta que fomenta a igualdade entre a cidadanía xa que todos os usuarios, independentemente do seu cargo, pagarán como calquera veciño”. Y añadió que “o noso obxectivo é garantir a seguridade e a comodidade pero sen distinción, á vez que optimizamos a boa xestión dos espazos públicos”.