Entran a robar en la iglesia de Santa Uxía de Ribeira y causan varios daños para llevarse poco dinero

La iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira ha recibido en la madrugada de ayer la visita de los amigos de lo ajeno, quienes forzaron la puerta y accedieron a su interior, de donde sustrajeron la recaudación de uno de los lampadarios. Así lo informaron fuentes eclesiásticas, que no han querido ofrecer más información para no entorpecer la labor de los investigadores, pero recordaron que los ladrones ya robaron en las últimas semanas hasta en dos ocasiones en el templo de Santa Clara, donde causaron más daños en el mobiliario que la cantidad de dinero en efectivo que se llevaron. y que, por lo que se ve, es lo único que están buscando, pues no se echó en falta objetos de valor que pudiera haber en el inmueble religioso.

Nada más tenerse conocimiento de lo ocurrido, al lugar se desplazó la unidad científica de la comisaría ribeirense para hacer fotografías y recoger indicios y pruebas en el lugar de los hechos con la finalidad de analizarlos para ver la posibilidad de que conduzcan hacia la autoría de los mismos. Fuentes policiales relacionan lo ocurrido con la aparición de un pòrtavelas del templo que alguien se llevó y que dejó tirado en la calzada de la Rúa Churriana, en pleno centro de la ciudad, en donde fue localizado por unos vecinos.