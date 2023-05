Envían a prisión a un joven al que se le atribuyen un total de nueve robos en varios lugares de Ribeira

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Ribeira dictó a última hora de la mañana de ayer un auto de ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el ribeirense Ulises Asensio Martínez, de 28 años, al que la Policía Nacional detuvo bajo la acusación de la presunta comisión de un total de nueve robos, y a primera hora de la tarde acudió a recogerlo un furgón de traslados de la Guardia Civil para llevarlo a la cárcel provincial de Teixeiro. En la intervención en la que se procedió a su detención también fueron arrestados otros dos jóvenes, uno de los cuales también pasó ayer a disposición de la jueza de guardia, quien decretó su puesta en libertad, después de que se le atribuyeran menos delitos de robo; mientras que el otro, al que se le investiga por un delito de receptación, ya lo dejaron en libertad en la comisaría en la mañana del jueves después de prestar declaración.



Una patrulla de la Policía Nacional condujo a Ulises Asensio desde sus calabozos hasta las dependencias judiciales, a donde llegó poco antes de las once y media de la mañana, y posteriormente se acogió a su derecho a no declarar. La fiscal solicitó la privación de libertad para ese detenido argumentando que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Aunque oficialmente no trascendió información al respecto, algunos robos que se le atribuyen se registraron en huertas, garajes y galpones en varios sitios del municipio, como A Ameixida, Palmeira o Coroso, entre otros.



Además, posiblemente en la solicitud de prisión pesó el hecho de que el investigado tiene cinco sentencias condenatorias suspendidas por hechos similares tanto en la Audiencia Provincial como en los juzgados de lo penal de Santiago, y hace unos días también lo detuvo la Guardia Civil junto a su cómplice por robos en Boiro y Rianxo, pero en esa ocasión quedaron en libertad. Por su parte, el abogado de oficio que se le asignó solicitó para Ulises Asensio que, en lugar de enviarlo a la cárcel, se le impusieran medidas cautelares, como que acudiera a firmar a sede judicial una vez a la semana o todos los días, pero esa solicitud no fue atendida por la jueza.