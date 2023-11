Envían a prisión a un vecino de A Pobra detenido por un robo con fuerza en la pastelería Isabel de Ribeira

El grupo municipal del Partido Popular de Ribeira solicita al Ejecutivo local la convocatoria urgente de la junta local de seguridad. Así lo indica su portavoz, Mariola Sampedro, haciendo referencia a los acontecimientos registrados este pasado fin de semana y que volvieron a poner de manifiesto la preocupación que ya había y que desde el partido de la gaviota ya la habían expuesto a través a través de una proposición presentada en octubre y que se debatió en el pleno ordinario de dicho mes. El PP refiere que los actos vandálicos y sustracciones en diferentes vehículos e intentos de robo “acenden as alarmas en diferentes barrios da nosa localidade” y señalan la necesidad de unir fuerzas en la consecución de nuevos refuerzos para la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía “pero a nosa sorpresa foi que no aumento presentado polo Ministerio, do que tivemos coñecemento o 3 de novembro, a Ribeira so lle correspondería un axente, o que non é válido nin para poñer en marcha unha patrulla”.