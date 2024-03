Los equipos de la academia Mega Riveira logran 3 trofeos en un torneo internacional de robots con Lego

El Mega Builder Team de la academia informática Mega Riveira se alzó con el primer premio al comportamiento del robot en la décima edición de la First Lego League Galicia, que organizó la Universidade da Coruña y se celebró el sábado en el campus industrial de Ferrol. Según detalló su profesor y entrenador, Alberto Cascallar, el máximo trofeo lo consiguió tras haber logrado la mayor puntuación en las tres rondas del juego del robot. Ese mismo equipo también obtuvo el segundo premio al Diseño del Robot, mientras que el Mega Riveira Super Lego también se adjudicó el Premio de la Diputación da Coruña a los Valores First. A pesar de lograr dos nominaciones y, tal y como ya se indicó, de ser el mejor equipo en las tres rondas del juego del robot, donde demostró ser el que tenía la mejor programación, el mejor diseño y la mejor mecánica del robot, el Mega Builder Team no pudo hacerse con una de las dos plazas para el campeonato estatal del día 16 de marzo en Alicante.



Se trató de un torneo de carácter internacional, que se denomina Master Piece, que contó con la competición de 43 equipos y más de 300 participantes de toda Galicia, con edades comprendidas entre 4 y 16 años, y cuya temática abordada fue sobre el uso de la tecnología y las artes, para ayudar a involucrar a otros o aumentar la participación en los hobbies que les gustan a los participantes. Estos últimos debieron realizar ante los jueves dos presentaciones, una de su proyecto de innovación y otra de su robot. También realizaron el denominado Juego del Robot, en el que los equipos debían lograr el mayor número de puntos posibles en una mesa con 15 misiones, para lo que tenían que programar un robot autónomo que realizase el mayor número de misiones en dos minutos y medio. El Mega Riveira, que compitió con 6 equipos, con 50 participantes y 8 entrenadores, se mostró muy satisfecho por haber obtenido tres trofeos.