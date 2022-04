Un error en los planos del PXOM causó el cambio de calificación de los terrenos de Abesadas

Un error en la denominación de las zonas de suelo en el PXOM fue la causa del cambio que calificación de los terrenos en la zona de Xarás. Según explicó el alcalde, Manuel Ruiz, en la sesión plenaria celebrada ayer, el PXOM identifica como SUZ-2 la zona de Abesadas, cuando en realidad se trata de la SUZ-3. Este cambio supone que en la verdadera SUZ-2, en Xarás, se suprime la calificación de suelo rústico urbanizable, pasando a ser rústico común, y no en Abesadas como ocurrió.



La sorpresa fue mayúscula para el regidor, cuando una vecina afectada acudió al Concello para comunicar esta incidencia al recibir la notificación del Catastro con la alteración del uso del suelo. Desde el Concello, se contactó con el director provincial del Catastro, así como con técnicos y la empresa redactora para comprobar la documentación del PXOM. En ella se pudo constatar un error en el plano 2.15 del suelo urbanizable del Abesadas SUZ-3 en el que había un equívoco en la nomenclatura de la zona.



El gobierno local ya ha remitido al Catastro la documentación pertinente pasa subsanar este error y el alcalde asegura que los terrenos van a seguir teniendo la misma calificación porque “o Concello así o vai a defender”. Asimismo, Ruiz comentó su sorpresa y malestar ante las protestas de la Plafatorma de Afectados por la Variante al tener constancia de la bajada de la valorización de sus terrenos considerando que se trataba de una maniobra del propio alcalde.



Por su parte, la oposición aprobó por unanimidad que se inste al Catastro a solventar este problema a la mayor brevedad, no si antes exigir al gobierno local que revise los planos ya que estas cuestiones despiertan las alarmas de los vecinos afectados que pensaron que sus terrenos pasaban de urbano a rústico con las limitaciones que ello implica.



En este sentido, desde el gobierno local señalan que “non hai porqué facer saltar as alarmas, cunha consulta no Concello poden apagarse”, apuntó la portavoz popular, quién aseguro que la corrección será subsanada en cuanto concluya el procedimiento.