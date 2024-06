Escepticismo entre los médicos del centro de salud de Ribeira sobre las medidas que propone el conselleiro de Sanidade

Los centros de salud de Ribeira, Boiro y Rianxo y los consultorios de Aguiño y Palmeira acogieron ayer al mediodía concentraciones en demanda de medidas para paliar la crítica situación que está ocasionando la falta de médicos. La doctora Cristina González indicó que la situación sigue siendo la misma, sin que haya contacto alguno de la Xerencia da Área Sanitaria Santiago-O Barbanza con ellos, y que sólo saben de las ofertas que se hacen a través de la prensa y “que, polo que sabemos, non están obxectivadas”. Añadió que a lo largo de esta semana tuvieron varias bajas de compañeros por causas graves por las que tuvieron que faltar al servicio. Precisó que el miércoles eran dos médicos en el turno de mañana y que acudió otro “de favor” unas pocas horas a reforzar las urgencias, así como las salidas con la ambulancia. E indicó que ayer se reincorporó una de sus compañeras “nunha situación lamentable, que no debería telo feito, pero está aquí arrimando o hombro, precisamente”. De todos modo, dijo que siguen igual, con más compañeros ausentes o no cubiertos que los que están trabajando, y detalló que ella tuvo ayer una agenda matinal de más de 50 pacientes, y por la tarde otros 25., “e acabarei ás doce da noite, igual que o resto da semana”.



Respecto a la propuesta a estudio por parte del nuevo conselleiro de Sanidade de que médicos con segunda residencia en O Barbanza trabajen en verano en los centros de salud de la zona, Cristina González manifestó que “non sei se me parece unha boa ou mala idea, pero tería que vir a traballar nas mesmas condicións que nos, e polo de agora o único que se puxo en contacto con nos chamou o fixo poñendo as súas condicións, pois ven de traballar en centros con poucos pacientes e quere vir aquí de vacacións, que lle pechen a axenda con 20 ou 25 pacientes para que non se estrese e xa verán os 50 ou 60 que lles entran todos os días. Por eso, nese sentido, somos escépticos”.



En relación a las respuestas que están recibiendo los pacientes que presentaron quejas por la demora en la atención médica en su centro de salud, esta facultativa de Ribeira indicó que la Consellería de Sanidade tiene una respuesta tipo y nunca lee las reclamaciones “que nos fartamos en mandarlles, e eles lle dan a un botón e mandan cartas que non teñen nin remitente, nin están asinadas“. Y respecto a que les digan que los pacientes vayan por urgencias o aguardar en la sala de espera que el médico acabe el turno para que les atienda no le parece que sea lo lógico, máxime cuando tienen varios citados a la misma hora y minuto y muchos quedan para consultarlo por la tarde o derivarlos al PAC.

Esfuerzo

Por su parte, la trabajadora social Isabel Fernández, manifestó que a pesar de todo el esfuerzo que están haciendo sus compañeros atendiendo las urgencias de 60 pacientes por la mañana y otras tantas por la tarde, a su consulta le llegan personas para pedirle ayuda para que algún facultativo le coja en su cupo y le preste asistencia " e eu teño que ir mendigando polas portas para que reciban unha atención de calidade. E a pesar da sobrecarga que teñen os meus compañeiros, colaboran". Y añadió qeue, además de ese esfuerzo en favor de la calidad de la asistencia que pueden prestar, también se implican en los programas que siguen prestando en el centro de salud ribeirense, como es el de los grupos de abandono del tabaco, "e non poñen pega algunha a pesar de que teñen as súas axendas saturadas. Están dando máis do que poden todos os profesioais deste ambulatorio". Y concluyó afirmando que la población tiene que ser atendida con calidad asistencial, "pese a que os que teñen responsabilidades na xestión da Sanidade nos tratan coma enfermos de segunda, e na Sanidade Pública hay que facer tamén prevención para non enfermar".

Y Juan Luis Furones, concejal de Sanidade de Ribeira, indicó que la falta de profesionales médicos está derivada de la política de contrataciónque se fixo nos últimos anos de goberno de Núñez Feijóo en la Xunta de Galicia "e agora vense as consecuencias". Añadió que en Galicia hay más de 1.700 médicos mayores de 70 años en activo en la Sanidad Pública gallega e esta é unha situación intolerable que a curto prazo vai derivar, salvo que cambie moito a política de contratación, nunha falta absoluta de asistencia". Y respecto a que las reclamaciones de los pacientes estén recibiendo una respuesta tipo de la Consellería de Sanidade de que vayan al final de la agenda de su médico para que les vea resiulta incmprnesible. "Se ten 60 pacientes e ten que ver a outros tantos, a pregunta que lle facemos á Xunta é a que hora vai marchar para casa ese facultativo, pois ten dereito ao descanso e a un traballo digno coma o resto dos profesionais", precisó el dil ribeirense. Lo mismo dijo para la respuesta que les dan de que vayan por Urxencias del PAC o del Hospital do Barbanza para pedir que les extiendan las recetas de sus medicamentos que se les acabaron, y que a su juicio "non parece nada práctico".

Boiro

Katia Lages, medico de familia en el centro de salud de Boiro, cuyos trabajadores se sumaron ayer a las movilizaciones, con el apoyo de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, manifestó que queiren proporcionar una asistencia de calidad a sus pacientes pero que, actualmente, con la carga de trabajo que tienen al tener que ver entre 40 y 60 enfermos, resulta "completamente imposible de facer", precisando que de ese modo no se puede hacer bien ni ver bien a la gente. "Seguimos reclamando o mesmo: queremos tempo e un número de profesioanis necesario para poder proporcionar unha boa consulta aos pacientes, e iso implica ter tempo para facelas, ver e escoitarlles e pensar cal é o melloor tratamento e as meloores opcións para todos eles. Mási de 35 pacientes por turno é locura".

Lages señaló que la situación que padecen es "crónica" y que "está moi agudizada neste momento, porque levan moito tempo maltratando á xente que traballaba, tendo mellores condiciones fora de España, polo que moita xente foise ao estranxeiro". Y agregó que, ahora, con la cantidad de médicos que se van a jubilar "non é moi difívcil, senón imposible, conseguir cubrir todas as prazas. Dalgunha forma hai que facer política que convenza a xente para quedarsee vir aos sitios nos que estamos mal. Aínda que non é fácil vir a un sitio no que de entrada sábese que está mal, que ten moita carga de traballo. Os MIR que están acabando a súa residencia non se queren quedar na zona do Barbanzaporque a carga de traballo que temos é inhumnana. Os que aguantamos é porque nos guata a Atención Primaria e entendemos que a xente ten dereito a ter o seu acompañamento e a súa saúde".

Esta doctora manifestó que en otras condiciones diría que le gusta ser médico de familia y que "é moi válido dicir que non queres traballar nin vivir con ansiedade constantemente e non quero sentir todos os días que non estou facendo o qiue deberái de conseguir facer". Aproechó para comparar las sitiuación por la que están pasando en buena parte de lso ambulatorios de O Barbanza con cómo funcionan en Portugal "ionde os facultativos que pasan consulta non teñen que sañir ás urxencias pois xa hai ambulancia medicalizada". Sin embargo, detalló que en los lugares del país luso en que hay mucha gente y los médicos tienen la agenda cerrada, "vanse acumulando moitos pacientes, o que fai que en cidades coma Lisboa tese que agardar dous meses para conseguir unha cita". Igualmente, manifestó que "aquñí non podemos ver todo o que entra pola porta, pero tampouco podemos deixar á xente sen asistencia". Por ese motivo, dijo que precisan tener sus con sultas con un número y tiempo determinado, así como un equipo específico que vea las urgencias.

Plataforma

Por último, Marián Rodríguiez, de la referida plataforma, compartió el escepticismo de los compañeros del centro de salud de Ribeira, al indicar que no sabe si un plus para trabajar más en verano será suficiente, sobre todo si se trata de profesionales que vienen de tener una sobrecarga de trabajo importante y que lo que euiere es descansar en su mes de vacaciones. Manifestó que lo que ocurre es un problema por falta de planificación de hace años, "pois aumentaron as prazas de médicos de familaie agora se atopan con que non se cubren todas", y precisó que "ese aumento de prazas está sendo só a costa de que se abren novas universidades privadas, pero non hai novas facultades públicas de Medicina ou que se aumente a capacidade das actuais. O Goberno ten que tomar medidas desde a Educación Pública". También dijo que no puede haber tantos médicos formándose en sitios en donde no hay pacientes suficientes, ni tampoco puede haber tutores entre los médicos que están viendo entre 50 y 60 pacientes al día, "o cal non lles deixa tempo para formar e a xente é maís reacia a ser titor".

Los trabajadores y pacientes del ambulatorio de Boiro se sumaron ayer a las convocatoria de concentraciones de protesta I Chechu Río