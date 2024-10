El espectáculo de drones y fuegos artificiales del Nazareno cautivó a un numeroso público desde el Paseo do Areal en A Pobra

Se hizo esperar algo más de un mes después de que se tuvo que suspender por la adversa meteorología reinante en la medianoche entre los días 16 y 17 de septiembre, sobre todo por las fuertes rachas de viento, pero el espectáculo combinado de drones y de fuegos artificiales y acuáticos del Nazareno, que finalmente se puso presenciar a partir fe las once de la noche de este viernes, no defraudó al numeroso público que se concentró en el Paseo do Areal para presenciarlo.

Aunque desde la organización se había afirmado que esa noche acompañaría la meteorología, lo cierto es que durante toda la jornada sobrevolaron las dudas al respecto, pues la lluvia acompañó durante buena parte de la jornada. Sin embargo, las precipitaciones e incluso el fuerte viento dieron una tregua y los 90 drones pudieron despegar y sobrevolar el cielo nocturno de A Pobra para formar diferentes figuras, entre las que se pudieron reconocer el nombre de la localidad pobrenses, además de su escudo, y el de la fiesta del Nazareno con el año actual de celebración, así como una mariposa, una espiral, una iglesia y otras muchas, que generaron reacciones de admiración de todos.

También gustó mucho la pirotecnia que acompañó las imágenes que formaron con sus luces esas aeronaves no tripuladas, al igual que la que se lanzó en solitario, tanto al principio como sñ finsl del espectáculo. Los vecinos de A Pobra y todos los que visitaron la villa esa noche fueron unos privilegiados, pues fue la primera vez que se pudo presenciar algo así, al menos, en Galicia.