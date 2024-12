Esperanza Mariño invita a la reflexión sobre temas universales a través de una libélula en su último poemario

La libélula como símbolo del mundo natural y de la vida humana y sus avatares para abordar cuestiones como el paraíso perdido de la infancia, el miedo, el sueño, la morriña, el amor y la muerte. Esa es la relevancia que tiene este insecto en el nuevo poemario de Esperanza Mariño que ya se constata en el propio título del volumen, "A pousa da libélula".

Durante el acto de presentación que tuvo lugar a última hora de la tarde de ayer en el auditorio de la biblioteca municipal "Victoriano García Martí", de A Pobra, la autora estuvo arropada por la concejala de Cultura, Patricia Lojo, y un representante de la asociación cultural Barbantia, Xesús Laíño. Durante el acto se indicó que este libro invita a la reflexión para tratar temas universales de la literatura y problemáticas mundiales al introducir testimonios de una sociedad incapaz de remediar, por ejemplo, las olas de incendios o las guerras.



Patricia Lojo destacó la "fecunda" producción literaria de Esperanza Mariño, que "a mediados de ano estaba ofrecéndonos a todo o público unha maxistral clase sobre a vida e obra da homenaxeada polo Día das Letras Galegas coa presentación de 'As escumas da letra. Bioblibiografía de Luísa Villalta', no marco do Maio das Letras Galegas, e para despedi-lo 2024 volvemos a tela connosco, nesta ocasión, para falarnos do seu novo poemario. Os poemas traducidos ao xaponés por Takekazu Asaka compleméntanse, ademais, cos gravados ukiyo-e, termo que significa 'pinturas do mundo flotante', polo que enxalza a beleza do efémero", subrayó la edila.