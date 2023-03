Un establecimiento de vending de Ribeira sufre su quinto robo desde su apertura hace un lustro

Un local de vending situado en la Praza de Ourense, en pleno centro de Ribeira, ha sufrido media decena de robos en el lustro que lleva abierto al público, pese a que su gerente, Damaris Mallo, afirma que casi ya ha perdido la cuenta y que su preocupación es máxima, pues vive en plena tensión por saber cada mañana si le han entrado nuevamente a robar. De hecho, poco después de abrir sus puertas este establecimiento con máquinas expendedoras de diferentes artículos ya fue asaltado por los amigos de lo ajeno, e incluso durante el confinamiento, cuando había toque de queda y no podía salir la gente a la calle.

Hasta ahora le habían forzado las máquinas, le rompieron el panel de marcar los artículos y le arrancaron los billeteros, pero recordó que nunca le habían roto cristales, que son de seguridad. Pero eso había sido hasta la madrugada de ayer, pues un individuo con la cara parcialmente tapada y la cabeza cubierta con una capucha, aunque se pudo apreciar en alguna imagen que tiene pelo rizo, perpetró un robo con fuerza entre las 1.55 y 2.15 horas. Incluso se le vio antes por ese establecimiento, concretamente, a la una de la madrugada cuando accedió, también con la cabeza cubierta, y estuvo mirando durante un buen rato el contenido de la máquina de artículos de sex shop y similares, entre otros productos.

El ladrón rompió el cristal de seguridad utilizando una `pata de cabra, con la que lo golpeó repetidas veces I Chechu Río



Ese individuo regresó casi 55 minutos después con una pata de cabra, con la que golpeó en repetidas ocasiones el cristal de seguridad de una máquina expendedora de refrescos y snacks hasta que lo rompió y se llevó un botín valorado en unos 200 euros, a lo que habrá que sumar los gastos de la sustitución del cristal que, a la espera de recibir el presupuesto, calcula que superarán los 600 euros. Las cámaras de vigilancia de dicho negocio de vending grabaron a una persona cometiendo el delito y que entra y sale en varias ocasiones en el establecimiento comercial hasta que se acaba marchando con el botín que introdujo en una mochila o bolsa de deporte. Fue el responsable de la limpieza del local el que a las 8.30 horas se percató de lo ocurrido y avisó a la gerente.



Una vez que constataron la veracidad de los hechos, contactaron con la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, que movilizó a una patrulla y a los integrantes de la unidad científica, que se encargaron de recoger huellas e indicios en el lugar de los hechos, así como tomar fotografías del mismo. Se ha podido saber que el ladrón no utilizó guantes, por lo que se espera que del análisis de las huellas y pruebas recogidas se pueda concluir quién está detrás de la autoría de estos hechos para proceder a su detención por un delito de robo con fuerza. Los dueños del local de vending reclaman mayor vigilancia en la ciudad. El robo en esta máquina expendedora se suma a otro registrado el pasado 24 de enero en un local de la Avenida Rosalía de Castro, a la altura de la Praza do Concello, en donde el ladrón rompió tres máquinas, y el 13 de febrero ocurrió lo mismo con una máquina similar en una frutería de la Rúa de Galicia, en las inmediaciones de la Praza de Compostela.

Efectivos de la unidad científica de la comisaría recogieron huellas, pruebas e indicios y tomaron fotografías en la escena del robo I Chechu Río

El presidente de la patronal demanda presencia policial a pie por la ciudad

El presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez Gude, expresó ayer su preocupación por la inseguridad que, afirma, se está sufriendo en la capital barbanzana, tanto con robos como con actos vandálicos. Añadió que llevan muchos años solicitando, a través de la extinta mesa de peatonalización -se aprobó su cambio de denominación por mesa de movilidad y se ampliaron sus competencias, pero aún no se ha reunido-, la presencia de los efectivos policiales a pie por las calles de la ciudad, como medida preventiva, y que no se patrulle tanto en coche, que les aconseja que lo dejen en algún sitio cercano por si tienen que ir a algún servicio.



“No quiero decir que no estén haciendo su trabajo, pues me consta que lo hacen y bien, como lo refleja el elevado índice de resolución de casos, y el balance de intervenciones. Pero desde la patronal local consideramos que deben hacerse notar y hacerse visibles, algo que no sucede, pues casi no se les ve”. Agregó que si las plantillas de las Policías Local y Nacional no cuentan con efectivos suficientes “o que deben facer é aumentar as súas plantillas”, precisó Martínez.