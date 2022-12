Estudian dar continuidad a un proyecto pionero sobre la gestión de colonias de gatos desarrollado a comienzos de año en Ribeira

Después de que a finales del primer trimestre de este año se empezase a desarrollar en Ribeira un proyecto pionero de prácticas formativas en la gestión de colonias de gatos, y tras los buenos resultados cosechados, se baraja la opción de repetir la experiencia y buscar una fórmula que permita su continuidad en el tiempo. Esa acción fue producto de las sinergias generadas entre varias entidades en la capital barbanzana que compartían inquietudes y pretendían lograr los objetivos de la mejora del entorno y de la calidad de vida de los animales callejeros y ofrecer oportunidades laborales a personas en situación de desempleo.



La iniciativa surgió a raíz de un estudio sobre necesidades municipales realizado por la academia Lavocal Formación, en A Amarella, que buscaba prácticas profesionales para el alumnado del certificado de profesionalidad de Servicios para el Control de Plagas que revertirían en Ribeira. Al detectar una gran cantidad de gatos callejeros sin esterilizar, sobre todo en el entorno de la academia, contactaron con Callejeros Barbanza y constataron que, pese a la buena disposición del Concello, el problema estribaba en limitaciones de recursos. Tras varias reuniones entre responsables de esas tres entidades, el proyecto se materializó en primeras prácticas de gestión de colonias para el alumnado.



El Ayuntamiento logró la financiación y estableció convenios con clínicas veterinarias, Callejeros se encargó de la tutorización del alumnado y de la coordinación de gestoras y clínicas, y el alumnado de la academia asumió la creación del censo de las colonias, realizó un diagnóstico de la situación de cada una para detectar necesidades, colaboró en las capturas y realizó labores de acondicionamiento de las instalaciones de refugio. En total, trabajaron en 12 colonias durante dos semanas y capturaron 61 gatos para esterilizar y desparasitar. Tras esas prácticas, Callejeros Barbanza siguió la labor iniciada y esterilizó a 11 gatos más.

Dese Callejeros Barbanza indicaron que durante la celebración de las Jornadas Felinas Nacionales, que se desarrollarán el próximo 17 de diciembre, se darán a conocer más detalles sobre este proyecto pionero en el ámbito nacional. El presidente de dicha asociación beneficio social, Juan Blanco, se lamentó de que esta misma iniciativa se la llegaron a proponer en su día al concejal del departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Boiro, pero que no quiso saber nada de ello "e desentendeuse do tema alegando que os gatos callejeros non son responsabilidade do Concello", precisó.