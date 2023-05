EU de Boiro denuncia que Fabiola García compromete recursos públicos en favor del candidato del PP

Esquerda Unida de Boiro presentó hoy una queja ante la Valedora do Pobo para denunciar que la conselleira de Política Social, Fabiola García, irrumpió en la campaña electoral, en el ejercicio de sus funciones como miembro del gobierno de la Xunta de Galicia, "para inclinar o voto en favor dun candidato concreto comprometendo recursos públicos de forma partidista". El alcaldable de EU, Néstor Sieira, indica que el pasado 4 de mayo, en precampaña, la titular de Política Social acudió a la presentación de la candidatura del Partido Popular de Boiro y que manifestó dirigiéndose a su cabeza de lista, Fernando García Diéguez, que "comprométome a que si eres alcalde de Boiro, ao día seguinte de gañar as eleccións vamos a traballar para que Boiro conte con esa residencia de persoas maiores".

Sieira dijo que su formación ya denunció esa situación en sus redes sociales, pero señala que "ante a gravidade dos feitos, procedo a presentar queixa ante a Valedora do Pobo", presentando alegaciones en las que refiere esta supuesta actuación en periodo electoral de la conselleira en el ejercicio de sus funciones, pues sostiene que la actuación descrita "implica unha posta a disposición por parte do goberno da Xunta de Galicia, neste caso da Consellería de Política Social, de recursos públicos en favor dun candidato concreto no caso de que este sexa elixido alcalde". A su juicio, eso "implica, ou polo menos é o que dá a entender aos votantes, é que se candidato do PP de Boiro non resulta elixido alcalde a Xunta de Galicia non exercerá as súas competencias para construir a residencia para persoas maiores, unha infraestrutura social que, precisamente, se ven reivindicando dende fai anos pola esquerda do concello de Boiro".

Néstor Sieira también lo considera una infracción del principio de neutralidad, pues señala que, sin perjuicio del recorrido que pueda tener esta cuestión en el ámbito de la junta electoral, "certo é que esta Valedora do Pobo debe iniciar unha investigación". En este sentido, el cabeza de lista de Esquerda Unida de Boiro hace referencia a una sentencia del Tribunal Supremo del 19 de noviembre de 2014, en la que se señala que "el sufragio igualitario para la elección de representantes parlamentarios es un elemento de suma trascendencia de nuestro sistema político y por ello, paralelamente, la neutralidad de todos los poderes públicos constituye uno de los instrumentos legalmente establecidos para hacer efectiva esa igualdad que ha de ser observada en el sufragio".

Néstor Sieira añade que esa sentencia indica que el sufragio libre significa "proclamar como un esencial designio de verdadera democracia el establecer un sistema electoral que garantice un marco institucional de neutralidad, en el que el ciudadano pueda con absoluta libertad, sin interferencias de ningún poder político, decidir los términos y el alcance de su participación política". Por todo ello, le solicita a la alta comisionada gallega que admita a trámite esa queja e inicie una investigación sobre lo relatado y que en su día se dicte resolución por la que se formulen a Fabiola García las advertencias, recomendaciones y sugerencias oportunas.