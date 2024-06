Exitosa nueva edición del Festival Son’s de Aguiño

El conservatorio de música de Aguiño albergó este pasado sábado, entre las nueve de la noche y las 00.30 horas, la séptima edición del Festival Son’s, organizado por la Asociación Cultural, Recreativa e Veciñal Francisco Lorenzo Mariño, dedicha parroquia ribeirense, y que contó con dos pases del grupo anfrión de de pandereta As 7 linguas, así como de As Revoltas de Ribeira, As Garridiñas de Castiñeiras, dos grupos de la asociación Bailadela de Ribeira y As Sivalveiras de Corrubedo, y que remató con una foliada libre, en la que muchos de lso asistentes dieron rienda suelta a su creatividad musical.

El que fue presidente fundador de la entidad impulsora de este evento, dando paso a los diferentes grupos participantes en el festival, que registo una gran afluencia de público, como ya sucedió en las pasadas ediciones. El encargado de romper el hielo fue el grupo de pandereta As 7 linguas, de la aociación Francisco Lorenzo, ue interpretó "Cantar e xota de Rubiós" y "Xota de Malpica. Seguidamente se subieron al escenario As Revoltas de Ribeira que deleitó a los asistentes con "Quen teña viño", "O galo" y "O cantar do arrieiro", "Muiñeira Buxos Verdes e Lugo", mientras que después fueron As Garridiñas las que hicieron lo propio con "Serán de Montemaior", "Nabeira do mar" y "Pájaro Pinto".

El Festival Son's de Aguiño continuó con el primero de los grupos de la asociaicón cultural Bailadela de Ribeira con "Muiñeira de Lorele" y lso pasodobles "Ruadiña" y "Laranxiña", mientras que el grupo As Sivalveiras de Corrubedo interpretó "Mangüeiro", "O muiño" y "Lévame". Las dos útlimas actuaciones de este evento cultural llegaron de la mano de un segudo grupo e Bailadela, que ofreció temas como "SEghas de Lugho", "Cantar, Muiñeira e Xota de Gargamala", "Pasodobre, xota de Amiudal" y "Xota de Malpica", y del grupo anfitrión de panderetas con "Zaraghallada de Muiñeiras", "Pasodobre e xota dde Mondariz" y "SAlteado de xotas".