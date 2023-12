Exitosa premier de la obra “Criaturas” del Grupo Municipal de Teatro de Ribeira en el auditorio municipal

A las nueve y cuarto de esta noche tendrá lugar en el auditorio municipal ribeirense el esperado estreno para el público en general de la función “Criaturas” a cargo del Grupo Municipal de Teatro de Ribeira. Pero, en la noche de ayer tuvo lugar un ensayo general a modo de premier para familiares, amigos, autoridades y otras personas que acudieron con invitación, y que resultó un completo éxito. Por lo visto sobre el escenario, se trata de un montaje en el que los niños son los protagonistas, pero no es un tratado de pedagogía, ni relación de recuerdos nostálgicos de los tiempos de la inocencia, sino que es una selección de escenas que muestran la distancia que separa, a veces, a los mayores de los chiquillos, con la visión particular de la infancia y, por extensión, de los adultos, que ofrecen los autores de la obra. Arremeten contra las madres que odian a sus hijos o que los utilizan para superar sus propios traumas, y también ironizan sobre niños perdidos en un mundo que no acaban de entender.

También se ofrece una selección de cartas a los Reyes Magos que esconden los deseos más íntimos de los autores, que proponen encontrarse con su propio yo infantil, “conseguindo que acabemos odiándonos a nós mesmos”. Todo ello se presenta con una acidez e insolencia que no deja indiferente a nadie entre el público. Los actores y actrices del GMT de Ribeira demostraron que en un tiempo récord de aproximadamente nueve meses trabajaron muy duro y de manera continua para construir este complicado proyecto que, según sus responsables, ha supuesto una aventura y viaje inolvidable que alcanza su meta con la puesta en escena en la premier de ayer y en el estreno de esta noche.

El reparto de esta obra teatral está compuesto por Ana Rodríguez Sampedro, Ana María Pérez Ayaso, Ángeles Pérez Pérez, Beatriz Pérez González, Carmen Peña Otero, Celia García Pillado, Gemma Somoza Silva, Gloria Lijó, Kica Fernández Méndez, Manola Rodríguez Sampedro, Manola Sampedro, María Teresa Pérez Pampín, María Elena Rey Pérez, Marián Rodríguez, Merchi Cameán Patiño, Nando Pérez, Loli Caderno Blanco, Loli Sobrido Álvarez y Sigrid Costa. La obra cuenta con textos originales de Sergi Belbel, Yolanda García Serrano, Paco Mir, Jordi Mollá, Joan Ollé, Josep-Pere Peyró, David Plana, Ágata Roa y Miriam Iscla, y que fueron adaptados y traducidos por el Grupo Municipal de Teatro de Ribeira y el servicio municipal de Normalización Lingüística ribeirense. Por otro lado, los decorados fueron son obra del taller de carpintería de la Unidad de Condutas Aditivas (UCA) -antigua UAD- de Ribeira que está dirigido por Manolo Casáis; del diseño de luces y sonido se encarga el director de la compañía, Óscar Romero; la asistencia técnica es de Fernando Ferro, el vestuario y atrezo del propio grupo teatral.

A todos ellos les expresó su agradecimientos el alcalde ribeirense Luis Pérez, que junto a la edila y el técnico de Cultura, Antía Alberte y Unai González, que intervinieron antes del preestreno en un patio de butacas del auditorio municipal repleto de un público incondicional, entre el que se encontraban numerosos familiares. Estos últimos fueron a los actores del GMT de Ribeira "abandonaron tantas veces" para dedicar algo de su tiempo a su pasión por las artes escénicas y "saborear a vida dende enriba dun escenario, podendo esquivar a tristura e o estrés para respirar arte", señalaron desde la compañía teatral ribeirense. A cambio, los asistentes les devolvieron ese esfuerzo, su creación teatral y su saber estar y hacer sobre las tablas del escenario, e incluso debajo de las mismas, como sucedió al inicio de la representación en que se movieron entre la zona de los asientos, con sus risas y sus aplausos.