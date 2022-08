Explosión de alegría en el día grande del Carme dos Pincheiros

Una explosión de alegría, bullicio y fervor se vivió desde media tarde de ayer hasta bien entrado el ocaso en A Pobra. Fue con motivo del acto principal de las fiestas del Carme dos Pincheiros y también más esperado por vecinos y visitantes que no es otro que la procesión con la imagen de la patrona de los marineros, que salió de la iglesia parroquial de Santa María A Antiga do Caramiñal, donde se ofició una misa solemne cantada por el coro Lauda Sion. La talla de la Virgen del Carmen iba portada por los costaleros de la Cofradía del Santo Cristo y escoltada y custodiada por los banderines y la Banda Militar de la Brilat, además de acompañada de la Banda de Música de Catoira, el grupo sevillano de danzas Al Saraf, miembros de la Escola de Danzas de las Amas de Casa de A Pobra. El cortejo lo encabezaban los Gigantes y Cabezudos, entre los que se incluye el personaje de Eliseo, que representa a un marinero del pincho del siglo XIX.



Al llegar a la explanada situada delante de la rampa de varada, junto el edificio de la plaza de abastos, tuvo lugar una primera ofrenda a la patrona de la gente del mar, que incluyó actuaciones de las agrupaciones participantes, entre los que no faltaron los cánticos dedicados al Carme dos Pincheiros. A partir de ahí se inició la parte final de la procesión, que tuvo recorrido marítimo en una embarcación de la Cofradía de Pescadores, que zarpó desde la zona de la rampa con la imagen de la Virgen del Carmen para realizar en el pantalán las ofrendas de las coronas de flores por todos los fallecidos en el mar. Al finalizar tuvo lugar el tradicional lanzamiento de la traca de fuegos artificiales. Durante las horas previas habían estado ofreciendo pasacalles y conciertos la Banda Militar de la Brilat -se le dio la bienvenida en el atrio de la iglesia del Caramiñal- la Banda de Música de Catoira, la Banda de Gaitas de Calo, los grupos de gaitas Xiada, Arume, Os Pequenos do Barbanza, Andavía, Os Caraveiros y la agrupación de baile Arrancadeiras.



Y tuvieron lugar los habituales desfiles y bailes de Gigantes y Cabezudos con el acompañamiento musical del grupo de gaitas Trécola, que se repetirán en la jornada de hoy, que será la de clausura y en la que se contempla como principal atractivo el espectáculo de fuegos artificiales y combate naval a partir de la medianoche y que se podrán seguir desde la fachada marítima. Será en el descanso de la actuación de la orquesta Marbella, que amenizará la verbena. El resto del día habrá pasacalles con bandas de música, como las de Caamaño y Calo, y grupos de gaitas, así como los hinchables y juegos de Pincheirolandia y fiesta de la espuma.