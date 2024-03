La exposición fotográfica "Callejeras" de Ruth Montiel en Ribeira pone en valor la labor de voluntarios que rescatan animales abandonados

La primera planta del edificio del mercado municipal de Ribeira albergó a última hora de la mañana de ayer el acto de inauguración de la exposición fotográfica “Callejeras”, con la que Ruth Montiel Arias, a través de una serie de instantáneas, exhibe hasta mayo la historia de algunos gatos abandonados que fueron rescatados por voluntarias y activistas de Callejeros Barbanza que anteponen su tiempo e incluso su vida para darles una nueva oportunidad a esas "callejeras". Con ello, la artista persigue poner en valor el trabajo altruista de quienes ayudan a esos animales felinos, y que son parte de una realidad que afecta a miles de animales en todo el mundo que son rescatados día y noche.

Esta muestra presenta a ese voluntariado, al que se refirió la propia fotógrafa y activista por el cambio, que está dedicado en su mayoría a gatos, pero que también refleja lña necesidad de cuidado y protección de cualquier animal que pueda verse en situaciones parecidas. Además, pretende ser también un reflejo de la gran cantidad de animales que los habitan y de la necesidad de cuidados, cariño y respeto que requieren, y muestra la magnitud de la responsabilidad que tiene la sociedad "e oxalá que nos faga reflexionar sobre a razón pola que estes animais rematan así", indicó Montiel Arias. También dijo que existe una relación simbiótica entre los humanos y los gatos pues, según precisó, pues esoss felinos también son importantes para cuidar de las personas y viceversa.

El acto contó con la asistencia de una quincena de personas, contó con las intervenciones de la propia artista, así como del alcalde, Luis Pérez, y de la edila de Benestar Animal, Antía Alberte, y que estuvieron acompañados de los concejales de Ediucación y de Sanidade, Cruz Rivadulla y Juan luis Fuurones, respectivamente. El mandatario local pidió disculpas por el espacio en el que se ha montado la exposición, pero señaló que no hay otros edificios disponibles, pues el consistorio que suele dar cabida a este tipo de muestras, se encuentra en obras.

El regidor local también destacó que es la primera vez que en el Ayuntamiento de Ribeira se cuenta con un departamento específico para el ámbito del bienestar animal, y que el objetivo que se plantean es ir dando pasos "pouco pouco", y que esto que se está haciendo ahora es un primer paso para darle bienestar a todos los animales y mascotas de la capital barbanzana, De igual modo, subrayó que, además de realizarse castraciones, vacunaciones y chipeados, también resulta importante llevar a cabo este tipo de exposiciones en las que se presenta el lado humano de las colonias felinas “pois hai un cariño das persoas para os coidados dos animais".

Solución a problemáticas

Por su parte, Alberte manifestó que "sabemos que hai moitas eivas e que queda moito por avanzar, sendo todo un reto, mais non é imposible. Precisamos de protocolos de actuación, profesionalidade, financiamento e rede. O financiamento é chave para poñer solución a moitas das problemáticas xurdidas nestes últimos anos, mais a rede entre as administracións, as entidades asociativas e a veciñanza resulta imprescindible para espertar conciencia e facer deste problema un espazo onde podamos como pobo recuperar aquelo que, por desgraza, está en perigo de extinción: a humanidade"

De igual modo destacó el altruismo y la humanidad de los voluntarios que rescatan gatos abandonados, subrayando que todos ellos tienen "un valor e un xeito de facer que hai que conservar polo ben de todos". Agregó que su objetivo para por ponerle solución a todas las problemáticas vinculadas con los animales abandonados en la zona, "en especial a parte da xestión e o tratamento das colonias felinas, posto que a hoxendía é o que está máis descontrolado". Detalló que la subvención de 18.135 euros para diversas acciones otorgada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 implica la castración de ejemplares, su vacunación, colocación de chips y el desarrollo de actividades, talleres y exposiciones que sensibilicen a los vecinos.



"O seguimento e conseguir máis financiamento para estas accións será un obxectivo primordial tamén para que as colonias felinas volvan un día a ser o que deben: agrupacións de gatos da rúa que viven en liberdade en entornos controlados. Para elo comezaremos acondicionando as colonias con casetas, carteis informativos e dando amparo aos alimentadores con carnés identificativos e cursos que acrediten o seu conecemento". Por último, expresó su agradecimiento a Callejeros Barbanza por la labor que desarrolla y a todos los que contribuyen a "axudarnos a ver a outra cara do mundo".