“Fálame sempre” triunfa en su décimo aniversario en Boiro

La sede de la patronal boirense albergó a última hora del jueves la décima edición de su evento “Fálame sempre” en el que, ante un salón de actos lleno, cinco ponentes explicaron sus experiencias, como fueron los integrantes del grupo Triángulo de Amor Bizarro, el festival Revenidas, Quinteiro Doce, Charlatana y Antón Riveiro Coello. Cada uno de ellos dispuso de poco más de seis minutos para sus presentaciones en el formato Pecha Kucha de 20 imágenes que se proyectaron cada 20 segundos. El acto empezó cuando, sin previo aviso, se apagaron las luces Sen previo aviso apagáronse as luces y se proyectó un vídeo especial conmemorativo de la década de esta actividad-

Tras presenciarse ese audiovisual, tomó la palabra el presidente de la Asociicón Boirense de Empresarios, Daniel García, para hacer un recordatorio de las diez ediciones: Foi no inverno de 2012 cando, case por casualidade e sen saber o potencial que tería no futuro, cando a ABE organizou o primeiro Pecha Kucha Boiro. Fíxose no salón de actos, que daquela non estaba amoblado, e naceu como o fan moitas cousas bonitas, con ilusión e poucos medios", y agregó que "agora podemos dicir con orgullo que a aposta pola idea de que a conxunción de cultura e empresa pode favorecer a creación de iniciativas sostibles e rentables foi acertada. E para elo só temos que repasar o listado de convidados ao longo destes anos".

Fue el propio presidente el que dio paso a los primeros invitados, que fueron Isa, Rodrigo y Rafa, componentes de Triángulo de Amor Bizarro, que explicaron la trayectoria del grupo musical con base en la comarca con dos décadas de carrera y que, a pesar de haber tocar en salas y festivales de muchos países, su decisión de tener su centro de operaciones en O Barbanza fue un acierto ya que precisaron que el entorno cultural boirense "tan activo favorece á creatividade do grupo e nos aporta sinerxias positivas".

Luego llegó el turno de Charlatana que como explicó una de sus socias, Eva Triñanes, "é un novo espazo galego de creación, produción e distribución propia que integra diversas disciplinas artísticas: circo, música, teatro infantil e contos". También dijo que Charlatana nació para crear un espacio de cooperación en el que confluyen diversas propuestas artísticas en las que el objetivo común pasa por divertir y educar, y que a través del humor, el espíritu crítico y el debate en escena, "crea espectáculos que integran valores como a igualdade, a cooperación, a reciclaxe e a cultura e lingua galegas".

Seguidamente, se dio paso al festival Revenidas, uno de los más representativos de Galicia, y que en palabra de uno de sus promotores, Alfonso Vilanova, "naceu a partir dunha festa popular que se celebraba na vila mariñeira de Vilaxoán, na que os veciños compartían e degustaban un dos froitos máis cobizados do seu traballo: as sardiñas asadas, que neste lugar chámanse, precisamente, revenidas. De aí toma o nome o festival". También tuivo su hueco una iniciativa de la comarc como Quinteiro Doce que, como explicó Luis Tembra, CEO de la empresa, "tras máis de 40 anos de traxectoria hai dez que decidimos crear a marca Quinteiro Doce apoiada na cultura do país e distribuímos produtos artesáns a través do comercio local galego".

Y para finalizar, fue el escritor Antón Riveiro Coello, una de las plumas más prestigiosas de la narrativa gallega actual y que cuenta con obras traducidas a varias lenguas. El propio autor literario explicó las complejidades de la vida de escritor, reivindicó su figura de autónomo y relató las dificultades con las que se encuentra la profesión del artista a la hora de poder ser profesional de la misma, siendo muy complicado vivir de esa actividad en exclusiva.