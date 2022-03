Fallido primer intento de compra de un solar para cederlo al Sergas para el centro de salud de Ribeira

El alcalde ribeirense dio a conocer ayer que el primer intento de compra de un solar en el que se pueda construir el nuevo centro de salud de la capital barbanzana ha fracasado, pese a que desde el Sergas le habían dado el visto bueno a la idoneidad de ese terreno. Manuel Ruiz señaló que la sensibilidad que la Consellería de Sanidade por la Atención Primaria se mantiene al incluir Ribeira como uno de los prioritarios para hacer esa nueva infraestructura y que, tras ese compromiso, ahora está “no tellado da Administración local” la búsqueda de un lugar apropiado. El regidor indicó que mantienen la opción de otros terrenos, en los que el acuerdo económico “posiblemente sexa máis factible” y que eso es lo que van a explorar. Pero, precisó que le sorprendió que no se aceptase “a boa oferta” y dijo que, aunque no cierra esa puerta, “evidentemente, un político non pode pagar por encima do valor de mercado e do que din os técnicos”.





Esas declaraciones las realizó en la visita a las obras de la nueva área de Aparato Dixestivo del Hospital do Barbanza, junto a la gerente del área sanitaria, Eloína Núñez, el delegado de la Xunta, Gonzalo Trenor, y el equipo directivo del complejo asistencial de Oleiros, encabezado por Salvador Mariño, director del distrito sanitario barbanzano. Se trata de un actuación para habilitar ese servicio donde antes estaba el laboratorio, trasladado a otra zona con más superficie. La Xunta invertirá más de 600.000 euros, entre la ejecución del proyecto, ya en marcha, y la dotación de equipamiento, que salió ayer a licitación por 428.000 euros.





El equipamiento de la nueva área de Aparato Dixestivo incluirá un sistema de endoscopia, un bisturí eléctrico y monitores de parámetros fisiológicos básicos. El primero estará conformado por una torre de endoscopia digestiva y los equipos de reprocesamiento consistentes en dos lavadoras para la desinfección de los endoscopios y también cuenta con un armario de secado y almacenamiento esterilizado de endoscopios una vez desinfectados. A juicio de Trenor, “o equiparará aos mellores hospitais e permitirá dar mellor atención aos pacientes”.





En cuanto a las obras de esa nueva área, Núñez dijo que engloba una zona de consulta del especialista, una sala de endoscopias y otra de observación tras la realización de dicha prueba, además de aseos y almacén, y que suman una superficie de unos 130 metros cuadrados. Ambos destacaron que el coste del equipamiento supone el doble de presupuesto que las obras, algo que el delegado territorial justificó en que la tecnología y el equipamiento es más caro e máis moderno, e cada vez significa máis do que son os investimentos da Xunta e do Sergas”.