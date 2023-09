Un fallo en un deshumidificador provoca un incendio en una vivienda de Cabo de Cruz

Una vivienda situada en la Rúa Perguisa, en el núcleo de Cabo de Cruz, en la parroquia boirense de Santa María do Castro, fue escenario de un incendio registrado en torno a las siete menos cuarto de esta tarde. Al parecer, el origen del fuego estuvo en un fallo en un deshumidificador, que se vio afectado por las llamas, así como la instalación eléctrica, según dio cuenta el 112, que informó del suceso a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, que acudieron a enfriar la zona afectada y comprobar que no había ningún riesgo después de que los inquilinos hubieran sofocado el fuego, y también a la Policía Local y al servicio municipal de Protección Civil, ambos de la villa boirense. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas personas.