La falta de cuatro médicos en el turno de mañana en el centro de salud de Ribeira provoca caos y malestar

El centro de salud de Ribeira lleva mucho tiempo padeciendo una delicada situación debido a que no se sustituyen las ausencias o falta de de médicos y nunca tienen la plantilla al completo, lo que está provocando una delicada situación, caos y malestar. Esta mañana sólo hay cuatro de los ocho médicos de plantilla -hay otro deslizante, que bien trabaja por la mañana o por la tarde- y que están atendiendo los pacientes de sus cupos y además se reparten a los de los facultativos que no están trabajando.

Fuentes sanitarias del propio ambulatorio indicaron que dos de los facultativos ya no están debido a que se marcharon en un concurso de traslados, lo que supone que los 1.319 y 1.387 pacientes que tenían deben ser asumidos por los seis médicos restantes que no los conocen, pero dos de ellos están de baja, con lo que sus cupos se suman a los referidos, con los que son más de 5.000 pacientes que deben ser asumidos por los cuatro médicos, con lo que se sobrecargan aún más sus agendas, teniendo que atender incluso a más de 70 pacientes en su turno, además de las urgencias o salidas que surjan en ese periodo, pues el específico para ellas entra a a las tres de la tarde con el Punto de Atención Continuada (PAC).

"A situación da poboación no é boa porque non están a ser atendidos como deberan", manifestó uno de los profesionales de dicho centro de salud de la capital barbanzana, quien precisó que "a Xerencia da Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza é coñecedora do que está pasando, pois se lles informa de cando faltan médicos, ue é case todos os días, pero non mandan a ninguén". Ante esta situación, está convocada para las dos y media de esta tarde una concentración delante del ambulatorio de Santa Uxía.