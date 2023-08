La feria Artemar regresa este jueves a Ribeira con puestos de artesanía y alimentación y diversos espectáculos

Las calles peatonales más céntricas de Ribeira albergarán desde este jueves 17 y hasta el domingo 20 una nueva edición de la feria artesanal y marinera Artemar -la primera se celebró en el año 2007-, que contará con más de un centenar de puestos de venta de artículos de artesanía y productos alimenticios, además de diversidad de espectáculos itinerantes de animación que se desarrollarán durante las horas de celebración de dicho evento por las calles de Galicia, Rosalía de Castro, Santa Uxía y las plazas del Concello y Porta do Sol, así como talleres demostrativos de oficios tradicionales, como el de las rederas, del mismo modo que actividades infantiles atracciones y juegos en la Port do Sol de 12.00 a 5.00 y de 19.00 a 23.00 horas-, cuentacuentos, degustaciones gastronómicas y la participación de artistas locales como Teresa Argibay, Goretti Bello, Antonio Pérez y Jontxu Argibay -escultura, pintura y arte con vidrieras- y colectivos del municipio.



Francisco Suárez-Puerta, concejal de Turismo e Festexos, explicó que este evento “pretende ofrecer unha alternativa máis de ocio aos ribeirenses e atraer visitantes ao municipio cunha feira temática que favoreza ao comercio e hostalaría local". Detalló que durante esta feria se desarrollarán en la Praza do Concello espectáculos nocturnos en los que no faltarán elementos como el fuego, el agua y la música, contando con la implicación de asociaciones y artistas locales, y que se convocan concursos para elegir el mejor escaparate y a la mejor decoración de local hostelero, para los que este martes se cierra el plazo de inscripción y cuya elección se hará por votación popular a través de las papeletas que se podrán recoger en el expositor de la asociación "Riveira escríbese con V" en la Praza do Concello. Además, el edil socialista detalló que el cierre de Artemar será el domingo 20, a partir de las nueve y media de la noche, con un sorteo de lotes de conserva artesanal y la realización del conjuro de una queimada, con degustación gratuita de la misma hasta agotarse las existencias.

Por su parte, el alcalde ribeirense, Luis Pérez Barral, manifestó que "atendendo ás demandas de anos anteriores, durante os días en que se desenvolva Artemar restrinxirase a circulación de vehículos para acceder aos garaxes só de 12.00 a 14.00 e de 20.00 a 22.00 horas", que son momentos de mayor afluencia de gente a la feria. En las horas restantes se permitirá el paso para que los vecinos que viven en las calles afectadas por los puestos de Artemar puedan acceder a sus garajes y viviendas. Herminia Pouso, concejala del PBBI, destacó la colaboración de asociaciones que "fará viable que Artemar sexa unha realidade", y animó a la ciudadanía y visitantes a tener una participación activa y acudan vestidos de marineros para contribuir a dar mejor ambiente al evento y que ello se premiará con la entrega de rifas para participar en los referidos sorteos.