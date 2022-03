La Festa da Chuvia regresa el 9 y 10 de abril a Rianxo con un taller tradicional, poesías y conciertos

El refrán dice que “en abril aguas mil y, como no podía ser menos, con este mes regresa a Rianxo la Festa da Chuvia, impulsada por A Compañía do Ruido, con el incombustible ribeirense Suso Bello. Se desarrollará los días 9 y 10 con diversas actividades, empezando con una gincana poética rianxeira, que tendrá lugar el sábado de 11.00 a 13.00 horas, que está principalmente dirigida a los más pequeños para que, a modo de búsqueda del tesoro, salgan desde la Praza Castelao para descubrir la poesía de la localidad en una ruta llena de pruebas y sorpresa. Ya por la tarde tendrá lugar en A Praciña el taller Millo Verde (de 17.00 a 18.30), en el que los participantes tendrán oportunidad de aprender junto a Vanesa Bolboretiña una canción tradicional, para lo que les animan a llevar su pandereta, con su danza.





Además, la Festa da Chuvia no sería nada si no hay más bullicio y algarabía, que pondrán los músicos, que presentan proyectos nuevos. De ese modo, desde las once de la mañana del sábado 9 actuará Canción Desastre, para que a partir del mediodía y hasta las cuatro de la tarde llegue el momento de las bandas Bar Ban Sónicos, Grampoder, Broa y Machina en la Praza de Padrón. Desde las cinco y media de la tarde y hasta las nueve de la noche serán Chamaquito Pistolas y Boroa los que ofrecerán sus conciertos en A Praciña, y a partir de las diez de la noche actuarán Radio Zapa y Tecor Societario. Quienes quieran acudir y no tengan medios, Toxo Telecom pondrá un autobús, con salida del apeadero del Malecón de Ribeira a las 10.00, con paradas en Palmeira, A Pobra y Boiro y que, por el precio de 2 euros, incluye un plato de paella y consumición en el bar Castelao. Y el día 10 zarpará al mediodía del puerto rianxeiro el Barco da Chuvia, para el que ayer aún quedaban libres 15 de sus 140 plazas -el precio es de 40 euros, incluyendo menú y las actuaciones de Kris K DJ, Cé Orquestra Pantasma, Boroa e Amigos do Ruido y La Chuzaranga.