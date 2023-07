La Festa da Dorna salió volando sin motor hacia la diversión

La peña Os Corsarios do Barbansa, con su helicóptero de Salvamento Marítimo, ganó a primera hora de la noche de este jueves el XXXI Jran Premio Ícaro de Voo sen Motor, con lo que obtuvo un total de 2.000 puntos que acumula para la clasificación de la Copa da R.e I.. A continuación se situó Tocando Fondo que exhibió una lanzadera espacial que se precipitó antes de tiempo desde la plataforma instalada en el espigón del rompeolas del muelle comercial, pero que se llevó 1.400 puntos. Esta peña tuvo como gran reclamo a Cañita Brava que, entre aclamaciones y tras un discurso a su estilo, en el que recordó que le deben "6.000 euros de juarisnais", interpretó uno de sus éxitos, y sus incondicionales no dejaron de ovacionarlo.

Tercero quedó y obtuvo 900 punos la peña Arría o Jallo con su reproducción a escala de la nave de La Guerra de las Galaxias y con el atractivo de ver al nuevo alcalde ribeirense, Luis Pérez Barral, como un Jedi, derrotando a su antecesor, Manuel Ruiz Rivas, este último representado con una máscara. La clasificación de los cinco primeros la completaron Os Rapantes -500 punos- y Os pintos joden quintos -200 puntos- , que se presentó con el avión-caza al que denominaron "Pin Top Gun", en cuya performance no faltó el imitador del mismísimo Tom Cruise. Fue todo un éxito de celebración pues un año más fueron cientos de personas los que la presenciaron en vivo y directo principalmente desde las piedras del rompeolas del muelle comercial, pero también desde otros emplazamientos, y por qué no decirlo también por miles de seguidores a través de la retransmisión que se hace por streaming de ese evento a través de las plataformas digitales de la propia fiesta.

En un Voo sen Morto en el que no faltaron el cubo de Rubik, una recreación de la caída de fichas de dominó que funcionó y el uno doble que era la última cayó desde el extremo de la plataforma, varios modelos de parapente, la referencia a la Duffi Beer de la serie Los Simpson a cargo de Parrochas Papudas, el personaje de Mario Bros, un puesto ambulante de venta de empanadillas de The lirios tremens, diferentes versiones de globos aerostáticos, un urinario, Shakira y Bizarrap con una recreación en corcho blanco de una mesa de mezclas e incluso una imitación de Jesucristo en la cruz, no pudieron faltar las referencias a la actualidad informativa de los últimos meses en la capital barbanzana, como fue la aparición de una narcolancha en la playa de O Vilar, que recrearon en cartón los integrantes de la peña As luras andan duras.

Además de los modelos de aeronaves que ganaron esta competición, también suscitaron grandes elogios un dragón inspirado en la serie Juego de Tronos o una tortuga de gran tamaño, pero también hubo otro dragón del Año Nuevo en China, o la recreación de una vaca a tamaño real. Además, como en años anteriores, también hubo quienes se presentaron con objetos poco elaborados o incluso inacabados, pero lo importante era pasárselo bien, darse un chapuzón y no hacerse daño, sobre todo teniendo en cuante lo fuerte que soplaba el viento y que dificultaba el vuelo de las aeronaves dorneiras e incñuso provocando que algunas salieran despedidas por ese mismo motivo. De garantizar que no pasase nada una vez entraron el el agua los participantes se encargaron miembros de Cruz Roja tanto sobre su lancha de salvamento "Hermes" como desde dentro del agua.