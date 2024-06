El festival audiovisual Olloboi, que comienza esta tarde, incorpora la novedad de la pintura en cuadernos de acordeón

La asociación Olloboi programó para este fin de semana en Boiro su tradicional festival audiovisual pero lo ha hecho con un formato novedoso en el que se le da cabida a otras artes como la pintura. Ana Moreiras y Susana Diz, de la entidad promotora, junto a la concejala de Cultura, María Outeiral, y María Magán, de la galería La Doce, se encargaron de presentar el evento, que tendrá su primera actividad a partir de las ocho de esta tarde en la casa de cultura de A Cachada, cuando se procederá a la proyección de los trabajos ganadores de la Muchachada Olloboi, que se desarrolló el pasado mes de marzo durante un intercambio con alumnado de Viana do Castelo.

“O noso cómplice, Miguel de Lira, será o encargado de fallar os premios das distintas categorías nun acto no que proxectaremos as curtas que teñen unha gran calidade”, reconocieron Moreiras y Diz, quienes añadieron que mañana, día 22 de junio, se desarrollará la segunda parte más novedosa que este ano incorpora Olloboi y que será la primera edición de un encuentro de pintura en cuadernos de acordeón, una actividad que se llevará a cabo con la colaboración de la referida galería La Doce. “A creación vai ser a protagonista deste encontro entre artistas afeccionados que pintarán Boiro en cadernos de acordeón”, reconoció Magán.



Además, a las once de la mañana de ese mismo día se enregarán en Cabo de Cruz los cuadernos, el itinerario propuesto y la temática, mientras que desde las siete de la tarde en la Abadía de San Enrique se procederá a la entrega de los premios a los tres cuadernos ganadores, mientras pinta en directo Leando Lamas. “Este Olloboi ten un valor engadido ao mesturar diversas artes e vai mais alá do audiovisual e incorpora tamén a pintura, con traballos sobre Boiro que posteriormente se expoñerán no Pazo de Goiáns”, declaró María Outeiral.