El festival Paisaxes Sonoras ofrecerá del 23 al 25 de agosto cuatro conciertos en los municipios de O Barbanza

La Mancomunidade Barbanza Arousa dio a conocer ayer el cartel de la quinta edición del festival Paisaxes Sonoras, que se desarrollará del 23 al 25 de este mes de forma itinerante en espacios culturales y naturales de gran potencial turístico de los cuatro municipios de la comarca. Así, el primer día, a las 20.00 horas, actuará Abraham Cupeiro en el Pazo de Goiáns, en Boiro, mientras que el día 24 se concentrarán dos de los conciertos restantes, con Uxía e Ruibal en el parque periurbano de San Roque, en Ribeira (12.00), y The Rapants en el mirador de Cabío, en A Pobra (20.00), quedando para la última jornada el de Xurxo Fernandes e Pan sen Fron en el Pazo de Rianxiño, en Rianxo (12.00).



Además, esta edición estará marcada por una triple fusión entre naturaleza, música y enogastronomía, con actividades como degustaciones y visitas guiadas que aún resta por desvelar Las entradas ya están a la venta en la plataforma digital ataquilla.com, siendo únicamente abonos para los 4 conciertos, con un coste de 20 euros más gastos de gestión. “Barbanza Arousa é un destino con moitas potencialidades turísticas e culturais, con paisaxes cheas de encanto, elementos culturais e gastronomía de primeira orde. Este evento pretende poñer en valor esa paisaxe tan característica do noso territorio, dando a coñecer recursos singulares coma o parque periurbano de San Roque no que nos atopamos”, declaró el presidente de la entidad supramunicipal, Luis Pérez, quién aprovechó para invitar a vecinos y visitantes a disfrutar de esta cita cultural y turística “que ano tras ano se está consolidando no destino”, precisó.