El festival Rock & Dorna de Ribeira contará del 18 al 24 de julio con un total de veintisiete grupos musicales

Un total de 27 grupos musicales participarán del 18 al 24 de julio en el Rock & Dorna’23, que cuenta con el patrocinio de Estrella Galicia y la colaboración de la Diputación de A Coruña y el Concello de Ribeira. Así lo dio a conocer ayer la presidenta de la Real e Ilustre Cofradía da Dorna, Sara Sevilla, acompañada por varias de sus directivas, y por la responsable de Cultura y Proximidad de la referida empresa cervecera, Goretti Castro, quien indicó que un año más Estrella Galicia vuelve a colaborar con esta celebración popular “diferente, interxeracional e cun espíritu moi parecido ao noso, de non renderse e de seguir mellorando, e que se vai consolidando no ámbito comarcal, galego e nacional”. Añadió que con motivo del 75º aniversario de la Festa da Dorna han decidido hacer algo especial, que es la elaboración de una edición limitada de 150 botellas de cerveza, que formarán parte de un pack con una pulsera, que se pondrá a la venta.



Sevilla desveló que el próximo martes, día 18 de julio, cuando tendrá lugar la lectura del pregón a cargo del marinero influencer Rogelio Santos Queiruga, de Porto do Son, que tiene miles de seguidores en redes sociales a sus contenidos sobre pesca sostenible y la protección del patrimonio cultural, tendrá lugar el concierto inaugural a cargo de Fillas de Cassandra. Por otro lado, esa jornada también tendrá lugar el Facho Dorneiro, el “Enjalanamento” de fanequeiras, la “Seremonia de inisiasión” y la Macroqueimada Dorneira. Al día siguiente, para cuando están programados el Trinautlón y el concurso de “Jijó”, tendrá lugar las actuaciones de Human Band, Fuck Poseidón, Recho, 8 Ferrados, Fabio Bum Rap y Beauty Pikete. El jueves 20, además de los “Xojos de mar”, el “Voo sen motor” y en Examen de patrón, actuarán Pauliña, en sesión vermú, y Técor Societario.



El viernes 21, además del Maratasón y Juateque Dorneiro, habrá sesión vermú con The Lelli Kelly’s, y conciertos de grupos locales como Leite con Jalletas y Amores de Barra, además de Maskarpone y los pinchadiscos DJ Landeira, DJ Carlos y DJ Chupas, que les estuvieron acompañando en ediciones anteriores y que “tiñan que estar nesta 75 sinjladura”, precisó Sara Sevilla. Un día después, cuando habrá la reunión de embarcaciones tradicionales, ruta de tapas las actuaciones callejeras del “Orjullo Jaiteiro” y el Certamen de Cansión de Tasca, “Pártome o Fecho” y los juegos de tierra. El 23, fecha del descenso de carrilanas y la final de la Cansión de Tasca, será The Skarnivals la que ofrecerá un concierto. Y el lunes 24, fecha de la regara de “embarcasións feitas a machada”, Romería Dorneira, actuará Doctor Migraña & The Speedyfriends en una batea, y en la “arriada de pañoleta” serán las actuaciones estelares de Radio Zapa y Orquesta Neverloura, mientras que el desfile del Top Secret irá acompañado de Kilomberos, Malandros Escola de Samba, Charanga BB+, Mekánika Rolling Band, Atrevidos y Latexo Percusión.