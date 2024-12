Finaliza en Rianxo la rehabilitación del Pazo do Martelo tras 2 millones de euros de inversión estatal y municipal

La ejecución de las obras de rehabilitación del Pazo do Martelo, en Rianxo, ya ha rematado tras casi dos millones de inversión realizada y ayer se procedió a su inauguración. Se trató de un proyecto aprobado en 2022 por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, financiados a través do Programa de Impulso y Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep), con 978.710 euros sufragados con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, y la mitad restante salió de las arcas municipales. La delegada del Ejecutivo estatal en A Coruña, María Rivas, participó a última hora de la tarde de ayer en el estreno de dicho inmueble histórico que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y que volverá a albergar la biblioteca municipal “Castelao”.



Junto a ella intervinieron Sandra González, arquitecta redactora del proyecto, y el alcalde rianxeiro, Julián Bustelo, mientras que el presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Valentín González Formoso, al final no pudo asistir debido a cambios de última hora en su agenda. La arquitecta comentó que se acometieron mejoras en la eficiencia energética, la accesibilidad al inmueble con la instalación de un ascensor, se acabó con los problemas de filtraciones con la sustitución de la cubierta, se recuperó la fachada tradicional y se modificó la distribución de espacios para mejorar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, ampliando la zona de lectura, el espacio de almacenamiento y se habilitaron puestos de investigación.

Por su parte, Rivas, manifestó que “contades desde hoxe, non só cun monumento de primeira orde restaurado, senón tamén cun espazo máis confortable, polivalente e accesible”. La subdelegada destacó el papel del Ayuntamiento de Rianxo, tanto de la actual como anterior corporaciones, “que soubo atender e dar resposta ás demandas dos seus veciños e aproveitar a oportunidade única que representan os fondos do Plan de Recuperación do Goberno para transformar os pequenos concellos e contribuír ao seu futuro”.



Rivas hizo referencia al pasado del pazo, sus orígenes vinculados al político y poeta Paio Gómez Chariño, y que después de “tempos escuros, que o condenaron ao abandono”, el Ayuntamiento lo compró en 1974, un año después de ser declarado BIC, para dedicarlo a la figura de Castelao, y que en el 50 aniversario de su primera rehabilitación, “o Concello, da man deste Goberno, volve apostar por devolver á vida este inmoble histórico para uso e desfrute dos rianxeiros”. Y finalizó diciendo que será “punto de referencia, non só para Rianxo, senón para O Barbanza”.