Firmado el convenio por 1.800 euros para los premios del certamen de cortometrajes Alberto Romero

En el certamen audiovisual de cortometrajes Alberto Romero podrá participar y optar a los premios escolares cualquier alumno o grupo de estudiantes de todos los centros educativos de Primaria, Secuyndaria y Bacharelato o equivalente de Ribeira, A Pobra, Boiro y Rianxo, además de los usuarios de centros y asociaciones de diversidad funcional de toda Galicia que podrán hacerlo en la categoría específica convocada. De igual modo, la categoría libre está abierta a toda Galicia para todas aquellas personas o grupos que deseen presentarse y no entren en ninguna de las demás categorías, sean estudiantes o no. En esta última, también se aceptarán trabajos de fuera de Galicia, y cada participante, grupo ocentro podrá inscribir tantos traballos como quiera. También por segundo año consecutivo, se onvoca la categoría especial denominada "Barbanza Arousa”, abierta a todos los públicos y a toda Galicia. Los trabajos de carácter individual o colectivo deberán ajustarse al formato de vídeo edición de un cortometraje de ficción o de un documental que preferentemente no supere los 5 minutos de duración, y en ningún caso los 10 minutos. Deberán entregarse preferentemente a través de las plataformas Youtube o Vimeo, enviando los datos de participación y el enlace del vídeo a través del formulario web albertoromero.org, pudiendo inscribirse de forma pública u oculta, pero la organización del concurso deberá tener acceso a ellos. La temática será completamente libre , salvo en la categoría “Barbanza Arousa”, y los vídeos deberán ser originales, no admitiédose los que tenga un claro contenido sexista, racista o cualquier otra manifestaicón de discriminación, y se recomienda que lso contenidos sen aptos para todos los públicos. Respecto a la categoría “Barbanza Arousa” se indica que se define como una modalidad territorial, con la finalidad de poner en valor la zona y difundir sus recursos turísticos entre residentes y visitantes, con una temática que irá variando a través de lo años, y esta vez se establece la enogastronomía, "cuxa importancia comeza dende o traballo de mariscadores, pescadores, bateeiros, traballadores das lonxas, conserveiras, adegas, entre outras. Ata cociñeiros, camareiros e enólogos". Esta categoría está dirigida a poner en valor cualquier eslabón de esta importante cadena, basada en bodegas, conserveras, comida, vinos, viñedos, productos y trabajo del mar, pesca, marisqueo, bateas y otras. Los menores de edad participarán en el certamen bjo la responsabilidad de su tutor legal y tendrán que acudir acompañados a la gala por un adulto responsable. En las bases de la actual convocatoria se establece que los trabajos deberán ser propiedad de los autores, pues si utilizan recursos con derechos de autor "a responsabilidade de uso recaerá sobre os creadores do vídeo". Y añade que aunque los derechos del material entregado pertenenerán siempre a los autores, "coa la aceptación das bases autorizase a difusión e proyección dos traballos por parte da organización do certame, así como o uso dos datos e imaxes dos participantes". Igualmente, se advierte que la responsabilidadde la difusión de imágenes de menores recaerá siempre en lso autores de la obra y quienes realizan la inscripción. Los vídeos de la categoría “Barbanza Arousa” podrán ser reutilizados y difundidos por a asociación y la mancomunidad para fines promocionales de la comarca. El jurado valorará especialmente la capacidade del vídeo para conectar con el público, así como su complejuidad, originalidad y su valor estético, la contribución de los trabajos a la normalización del uso de la lengua gallega, su capacidad de despertar el espírito crítico frente a la sociedad en la que se vive. Los vídeos deberán entregar o inscribirse antes del 28 de febrero del 2024, y la entrega de cada cortometraje deberá ir acompañada de todos los datos requeridos en los formularios de inscripción, y el enlace del vídeo debe ser válido como mínimo hasta el 31 de mayo de 2024, y debe ser una produicción de 2022, 2023 o 2024. Los premios por un total que asciende a 1.800 euros podrán quedar desiertos, a discreción del jurado, si ninguno de los vídeos participantes reúne un mínimo de calidad. Ese jurdo estará compuesto por representantes técnicos de la asociación, colaboradores y profesionales del sector audiovisual. En las categorías de diversidad funcional, de Primaria y de Secundaria y Bacharelato será necesario que los alumnos formen parte de la obra, participen en su producción, interpretación y otras acciones. El profesorado puede ayudar y orientar en esas producciones, pero no llevarla a cabo en su integridad, "pois para iso teñen a categoría libre ou Barbanza Arousa”. La entrega de premios tendrá lugar en una gala de presentación qiue se celebrará en abril de 2024 y podrá tener acceso limitado, y en las semanas previas, la organización contactará con los participantes de las piezas audiovisuales nominadas.