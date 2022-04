Fiscalía pide 4 años de cárcel a un barbanzano al que se le incautó droga valorada en 1.400 euros

Un barbanzano se deberá sentar mañana, a partir de las 9.30 horas, en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña para responder de la imputación de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas o sustancias que hacen grave daño a la salud. La Fiscalía, que advierte que sus antecedentes no computan para la reincidencia, le solicita una condena de cuatro años de cárcel, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y multa por importe de 2.807 euros, que equivale al doble del valor de los estupefacientes intervenidos. De igual modo, el Ministerio Público interesa el comiso de la droga y 170 euros que se le incautaron.



La Fiscalía sostiene en las conclusiones provisionales de su escrito de acusación que los hechos que se le atribuyen tuvieron lugar en torno a las cinco de la tarde del día 17 de junio del año 2020, en el entorno del muelle de A Pobra do Caramiñal, cuando el ahora procesado, siendo consciente del daño que se causa a la salud pública, portaba con destino a la venta un total de 19,531 gramos de cocaína con una pureza del 51,28% y que estaban en forma de roca y en un solo bloque, así como también un envoltorio con 0.108 gramos de y una pureza del 96,07%, y precisa que el valor de la totalidad de esas sustancias ronda los 1.403,5 euros.



Este juicio tendrá lugar un día después de que para primera hora de esta mañana se haya señalado una vista oral contra un hombre y una mujer acusados de tráfico de drogas, y para cada uno de los que la Fiscalía solicita una pena de tres años y once meses de prisión y una multa de 9.500 euros, e interesa el comiso de los estupefacientes y el dinero incautado a los acusados, una cantidad que ronda los 1.610 euros. La Policía Nacional interceptó el 13 de julio de 2020 al varón cuando iba en un Citroën C5 y halló en su poder dos envoltorios plásticos, uno con 19,49 gramos de cocaína de una pureza del 46% valorada en 3.545 euros, y otro con 9,88 gramos de heroína con una riqueza del 59,53% y con un valor de 1.862 euros, y 1.610 euros “que recibió de la acusada”, subrayó el Ministerio Público, que sostiene que esas sustancias estaban destinadas a la venta a terceras personas.