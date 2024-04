Forraje regresará a los escenarios con un concierto en A Pobra durante las fiestas del Carme dos Pincheiros

La banda de rock Forraje, con raíces en A Pobra, ha decidido regresar a los escenarios, después de que su integrantes decidieron separarse en 2015. Después de que el pasado viernes, 15 de marzo, se estrenó de forma oficial el videoclip del tema "Queriéndome a solas", primer single de la nueva etapa del renovado grupo liderado por Antonio Suárez "Lülu" (voz y bajo) -ya disponible en todas las plataformas digitales, fue grabado y producido por el propio Lülu en su ASM Estudio y mezclado y remasterizado por Pablo Senator (Desakato) en Ovni Estudios-, y del que también forman parte Rodri Arias (guitarra), Nando Vasco (guitarra y coros) e Íñigo Alzueta (bateria), sus seguidores tendrán la oportunidad de verlos en concierto el próximo 16 de agosto en la Praza Alcalde Segundo Durán, dentro de la programación de la fiesta del Carme dos Pincheiros, en la localidad pobrense. Será una sesión musical en la que también se contará con la actuación de Toboghán.



Así lo desveló la concejala de Cultura, Patricia Lojo, quién explicó que "este é un adianto da axenda coa cal contaremos para unha das celebracións máis importantes da nosa localidade durante o verán. Trátase do regreso, nin máis nin menos, dunha banda de rock con gran repercusión no panorama musical español e non hai mellor maneira para facelo ca na súa casa, na Pobra do Caramiñal". Cabe recordar que en el año 2014 Forraje publicó el que fue su disco de despedida "Quince duchas de agua helada", pero la banda ha decidido volver tras su renovación, reformulación y y con canciones nuevas. Durante carrera musical, Forraje publicó cuatro discos de estudio ("Estoy que muerdo" en 2003, "Diario de un alma rota" en 2006, "Retales de vino y luna" en 2009 y "Quejidos que no escucha nadie" en 2013), así como el ya mencionado, que fue en directo y se editó en CD+DVD.