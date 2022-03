Fran Sieira incita en el IES Nº1 a perseguir los sueños como hizo él con su compañía de danza gallega

El bailador Fran Sieira incitó ayer a los alumnos del IES Número 1 de Ribeira a pensar en sus sueños y perseguirlos, como hizo él con su compañía de danza gallega, y que, “as veces, paga máis a pena loitar por un soño a facer o que a meirande parte da sociedade vexa como máis común, como estudar unha das carreiras tradicionais”. Les dijo que, aunque los vean como inalcanzables, deben arriesgarse y no preocuparse de los errores, “pois deles se aprende, sempre que se faga con respeto e sen faltarlle a ninguén. Con cabeciña todo é válido”. De igual modo, a preguntas de los estudiantes sobre los problemas sociales que se encontró para dedicarse a la danza, les indicó que tienen que superar los miedos y prejuicios.





Fue en una charla organizada por el área de Música del instituto, y en la que les reconoció que pese a haber estudiado Empresariales y un master de Comercio Internacional, “dediqueime á danza, que é a miña paixón”. Reconoció que en un sitio como Ribeira no resulta tan fácil dedicarse a la danza como en Madrid. Recordó que empezó en el baile a los 8 años con Tahume, pero al principio lo veía como una afición, y reconoció que era un chico “moi tímido e retraído” y no se sentía bien hablando en público, pero que cuando bailaba sentía “unha liberación”, además de que disfrutaba. Con 18 años, al ir a la Selectividad se encontró con Serxio Cobos, profesor suyo en Tahume, y le sugirió dedicarse a la danza, pero en aquel momento no le hizo caso. En ese grupo tuvo de alumna a Aida Tarrío, una de las Tanxugueiras, que le propuso acompañarlas en el Benidorm Fest con una coreografía en la que también participase junto a Artur Puga, dos bailarines con fuerza. Tras pasarle la música, formó un equipo de trabajo enorme y el resultado lo pudo ver toda España.





Antes, varias compañías profesionales como Nova Galega de Danza, Quique Peón e Cía y GS21 se interesaron por tenerlo en su elenco, y fue entonces cuando creyó de verdad en sus posibilidades y se planteó dedicarse a ello. En noviembre de 2017 creó su compañía de danza y en abril del año siguiente estrenó su primer espectáculo, y tres años después llegó su última producción, “DeMente”. La idea salió de que su abuelo padeció una demencia, la maduró con documentación y entrevistas telefónicas con psicólogos y ahora la está presentando en varios sitios. Aunque los programadores no apuestan por espectáculos de danza, al no tener demanda, en su caso ya colgó el cartel de no hay billetes en el Teatro Jofre de Ferrol, y este viernes actuará en O Milladoiro y la próxima semana en Olot (Girona), para luego volver a Galicia con funciones en Carballo, Vigo, Vilalba y Santiago.