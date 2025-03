Las fuerzas de seguridad constatan una reducción del 8% en la tasa de criminalidad en Boiro en 2024

La tasa de criminalidad se ha visto reducida en el último año en Boiro en un 8%, mientras que la tasa de resolución de delitos se ha elevado a un 42%. Así se desveló ayer tras la celebración de la junta local de seguridad en el consistorio boirenses y que estuvo copresidida por la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, y el alcalde, José Ramón Romero, que destacaron que ello es “froito” del trabajo conjunto que realizan los profesionales de la Guardia Civil y Policía Local para tratar de garantizar la seguridad en el municipio. Rivas declaró que Boiro presenta “unha situación moi estable” en lo que a delincuencia se refiere, a la vez que incidió en la “reacción inmediata” de las fuerzas y cuerpos de seguridad ante cualquier delito que se produzca en a localidad.



“Cos datos na man, demostramos que Boiro é un concello seguro, posto que os delitos graves e leves baixaron notablemente entre xaneiro e decembro do 2024”, informó la subdelegada, quién precisó que, por el contrario, la ciberdelincuencia tiene una incidencia muy importante en la tasa de delincuencia, algo que para ellos “é un reto ao que estamos dedicando moitos esforzos na cualificación dos nosos axentes para poder atallala de maneira efectiva”, precisó Rivas, quién dijo que engrosa las estadísticas de criminalidad, pero que tiene la peculiaridad de que de que habitualmente no se produce donde tiene lugar la denuncia, ya no sólo en el país, sino incluso desde el extranjero.



La delegada puso de ejemplo los resultados que está dando el Plan Director de Convivencia Escolar. Detalló que el curso pasado, 6 de los 9 centros educativos de Boiro se implicaron en 58 actividades desarrolladas en ese programa, con 1.249 participantes -1.209 alumnos, 89 padres y 58 profesores-, siendo las más demandadas las que giraron en torno a ciberseguridad (14), acoso y ciberacoso (12) y violencia de género (8). También se analizaron los datos referentes a esta última y la marcha del sistema Viogen, a disposición de las víctimas para protegerlas con mayor proximidad y coordinación policial.