Una furgoneta derriba en Bermo un poste de hormigón, que cortó la carretera durante un par de horas

La carretera de titularidad provincial DP-1105, de Noia a Boiro, a la altura del lugar de Bermo, fue escenario en torno a la una menos veinte de la tarde de ayer de un accidente de tráfico consistente en una salida de vía de una furgoneta Ford Transit, perteneciente a una empresa de barcos y que se dirigía hacia la villa boirense, y que posteriormente colisionó contra un poste de hormigón del tendido eléctrico, que quedó partido por la base y cayó sobre el ancho de la calzada, ocupándolo en su totalidad. Ello provocó que ese tramo viario estuviera cortado al tráfico rodado durante un par de hora, hasta que pudo ser retirado ese obstáculo, por lo que los agentes boirenses de la Guardia Civil y Policía Local tuvieron que regular la circulación, desviando a todos los vehículos por un vial próximo, concretamente, por el antiguo trazado de la carretera propiedad de la Diputación de A Coruña.



Fueron varios particulares los que en torno a las 12.40 horas alertaron al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia de dicho accidente de tráfico junto la gasolinera, especificando que un vehículo había derribado un poste del tendido eléctrico, y mientras algunos decían que había heridos otros indicaban todo lo contrario. Fue entonces cuando desde ese servicio de coordinación se informó a Urxencias Sanitarias-061 Galicia, que no llegó a desplazar una ambulancia debido a que se consideró que su presencia no era necesaria, pues el conductor de la furgoneta implicada no presentaba más que una herida en un dedo de una mano. Hasta el lugar también se movilizó la dotación del parque comarcal de Bomberos de Boiro, que se encargó de auxiliar a la víctima, de sacar el vehículo siniestrado de donde se encontraba y de cortar los hierros de la base del poste para que pudiera ser retirado del medio de la calzada, así como efectivos de la agrupación de Protección Civil. También acudieron operarios de la empresa eléctrica, que retiraron los cables y los sujetaron a un poste provisional.



Esta no fue la única incidencia que afectó ayer al tráfico en Boiro, pues la instalación del alumbrado navideño en las céntricas calles del casco urbano de la villa provocó largas y prolongadas retenciones que, según indicaron algunos conductores, llegaron a superar el cuarto de hora de espera en tramos que habitualmente se cruzan en menos de medio segundo.