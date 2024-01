A Gamela pone en marcha un proyecto para crear un archivo histórico de la parroquia de Santa María do Castro

La asociación cultural y de tradiciones marineras A Gamela, de Cabo da Cruz, desarrolla un proyecto de recuperación de memoria de la parroquia boirense de Santa María do Castro, para el que acaba de obtener una ayuda del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría de Arousa. La referida actividad contempla una primera fase de recogida de material gráfico e histórico del lugar, así como la grabación testimonios de la memoria viva que puedan transmitir personas mayores. Con todo ese material que se consiga se elaborará un archivo histórico de la parroquia "que favorecerá diferentes 'produtos' como son unha exposición de paneis permanentes ao aire libre nas inmediacións do porto antigo do Cabo da Cruz", pero también una página web temática e la que se podrán ver fotos, documentos y vídeos que serán el resultado del proyecto, publicaciones en papel y en formatos digitales, en redes sociales y otros soportes.



A Gamela pretende con esta iniciativa cumplir con su objetivo de recuperación y puesta en valor del patrimonio del lugar, comenzando por las embarcaciones tradicionales y la cultura marítima, pero también el entorno social y cultural con el que están relacionadas. Desde dicha asociación indicaron que ya está abierto el plazo e recogida de materiales, para lo que los que quieran colaborar aporten sus fotografías, documentos y vídeos antiguos, que luego serán digitalizados para proceder lo más pronto posible a la devolución de los originales a sus propietarios. Las formas establecidas para ponerse en contacto con los promotores de este proyecto son llamando al teléfono 646 833 730 y preguntar por Pablo Chouza, o bien enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico gameladecabodecruz@gmail.com.