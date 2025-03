El geodestino Barbanza Arousa se refuerza con la Traslatio Experiencial

La Mancomunidad Barbanza Arousa apostó por reforzar el geodestino con la Traslatio Experiencial que conmemora la llegada de los restos del apóstol Santiago en una barca de piedra río Ulla arriba hasta Iria Flavia. Dicha iniciativa tiene como objetivos principales intensificar la competitividad del destino conectando los recursos del territorio con esta ruta Xacobea para el incremento de la estancia media, conversión de los peregrinos en prescriptores del destino, contribución a la desestacionalización del territorio, puesta en valor del patrimonio natural y cultural y refuerzo de la accesibilidad a la información para todo el mundo.

Así se dio a conocer durante la presentación de los resultados en el pazo do Martelo, en Rianxo; un Ben de Interese Cultural (BIC), recientemente rehabilitado, al que asistieron autoridades, personal técnico municipal de Turismo y representantes de empresas con el distintivo Sicted.

‘‘É un antes e un despois para o noso territorio’’, así se refirió la gerente del ente supramunicipal, Fátima Cachafeiro, sobre esta proyecto. Dentro de su estrategia está la implantación del Destino DTI que gira sobre los ejes de la gobernanza, la innovación, la tecnología, la sustentabilidad y la accesibilidad. Entre las medidas para hacer realidad todo esto se halla la realidad aumentada guiada por la sirena Mariña, de Sálvora, o cámaras lectoras de matrículas para establecer un perfil de visitante.

En cuanto al papel fundamental que juegan los peregrinos, se pronunció el presidente del Cluster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, para quien ‘‘convertémolos en embaixadores de Galicia e prescritores dos valores e beleza da nosa terra’’.

Una iniciativa con un impacto positivo todo el año y, por lo tanto, con ‘‘gran peso na evolución do noso territorio e transformación do sector turístico’’ a juicio del actual presidente de la Mancomunidad Barbanza Arousa y alcalde del municipio rianxeiro, Julián Bustelo.

En alcalde de Rianxo y presidente de la Mancomunidad subrayó la importancia para la evolución del geodestino | A. R. |



Fuerte inversión pública

La directora de Promoción de la Axencia de Turismo de Galicia, Carmen Pita, manifestó que el geodestino ''ten unha maxia especial e papel importante na tradición xacobea''. Desde la administración autonómica hubo apoyo al ente supramunicipal y se aspira a equiparar esta ruta al resto de caminos jacobeos. En sentido similar también se expresó el director de la División de Programas Turísticos y Asuntos Económicos de la Secretaría de Estado de Turismo, José María Pérez, con relación al apoyo del Gobierno de España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los Next Generation debido a la importancia del turismo tanto en el PIB, con un 13%, como en el empleo, un 14%, a nivel estatal.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, cifró en 2,5 millones de euros la inversión del Estado en el proceso de modernización de la Mancomunidad: 1,5 millones para Viaxe a Través dos Sabores y 976.000 euros para la Traslatio. Y, en toda Galicia, son más de 200 millones de euros destinados para el sector turístico en los últimos cinco años, ''apostando pola modernización das empresas turísticas e por un turismo respectuoso, sostible e dixital, que xere riqueza e traballo de calidade''.

Los proyectos de Barbanza Arousa cuentan con una importante inversión económica del Gobierno Central como dijo Pedro Blanco | A. R.

Carmen Pita salientó la importancia de equiparar esta ruta al resto de caminos jacobeos | A. R.

Estrategia a seguir para garantizar su éxito en la comarca

Para lograr los objetivos marcados por este proyecto es necesario tener una estrategia clara a seguir. En consecuencia, en la hoja de ruta de los municipios de Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Boiro y Rianxo está la digitalización del destino, ampliar su huella, la promoción y comercialización y el control y seguimiento. Todo para contribuir a la modernización del sector turístico y del destino que redunda positivamente no solo en el visitante, sino también en la población de toda da comarca. Un flujo de personas que genera dinamismo y beneficio económico, pero de manera sustentable para el conjunto del territorio.