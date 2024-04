El Gobierno de Boiro aprueba en solitario un crédito extraordinario para facturas por 300.000 euros

El gobierno de Boiro sacó adelante en solitario la aprobación inicial de un crédito extraordinario con cargo al remanente de tesorería y un reconocimiento extrajudicial de créditos de 299.692 euros para pagar facturas que pendientes de la pasada anualidad. El portavoz del ejecutivo local, Luis Ruiz, sostuvo que si no se abonaron en su momento fue por diferentes motivos, como la falta de crédito o por no dar tiempo a gestionarlas en tiempo y forma, y que con esta tramitación se hace frente a las mismas.



Desde el BNG, Raquel Suárez indicó que no pueden aprobar esa forma de proceder, máxime cuando el informe de la interventora indica que varios contratos se realizaron sin la licitación previa y, especialmente, se refirió a su conclusión en la que señala que “todas as facturas incluídas no expediente refírense ao gasto realizado sen a consignación orzamentaria necesaria. Cabe destacar ao respecto que esta forma de actuar é totalmente irregular e que, segundo a Lei de Transparencia e Bo Goberno, a adquisición de compromisos sen consignación está cualificado como unha infracción moi grave” sancionada con la destitución e imposibilidad de nombramiento en un periodo entre 5 y 10 años.



La portavoz de la formación frentista indicó que, pese a que hay facturas con las que se pueda estar de acuerdo al suponer gastos no previstos, en la gran mayoría de ellas se podía contar con ese gasto, pues se trata de actuaciones de mantenimiento, de electricidad “e outras que se xeneraron sen necesidade algunha, sabendo que non había cartos para pagalas. Le parecieron “un despropósito” realizar gastos de publicidad, espectáculos varios o cáterings, entre otros que considera innecesarios, sobre todo cuando no hay dotación económica. Se refirió en concreto a una factura de 2.693 euros para la compra de cuatro teléfonos móviles y accesorios, como seis cargadores, para miembros del Gobierno, de los que tres tienen un coste de 288 euros cada uno y otro que vale 1.156 euros “co que á persoa que lle tocou non lle fai falta nin vir a traballar ao Concello”, dijo Suárez, quien agregó que esta forma de actuar “non é nova, pois o leva facendo este Goberno cinco anos, porque nunca foi capaz de aprobar un orzamento”.



Ruiz manifestó que no es que en todas las facturas no hubiera dinero para pagarlas, e incluso llevó al pleno la de los teléfonos móviles, “pois me daba na espiña que iban a ir ao fácil”, señaló. El portavoz socialista precisó que esa factura es de julio y que entonces “sobraban os cartos para pagala, pero pode que houbera algún problema con esa factura”. Respecto al celular de mayor precio indicó que es del alcalde, detallando que precisa un aparato de garantías para firmar las tramitaciones que le envían, entre 40 e 50 cada mañana. A esas palabras, la portavoz del BNG reaccionó diciendo que “non entendo nada, e aínda quedei peor do que estaba”. Si la factura era de julio, preguntó por qué no se incluyó en el presupuesto municipal que se aprobó a final de año, en lo que calificó como una “liquidación do gasto”. Y preguntó si el alcalde no firmaba en el anterior mandato o entonces no le hacía falta ese teléfono móvil y ahora sí.