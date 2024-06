El Gobierno de Boiro da la razón al PP local y reconoce que la situación económica del Ayuntamiento es "preocupante"

El primer teniente de alcalde de Boiro, Luis Ruiz, le dio la razón al portavoz del PP, Fernando García-Diéguez, en su apreciación de que la situación económica municipal es “preocupante”. Así lo dijo en el pleno celebrado de aprobación inicial del presupuesto municipal de 2024 de 17.367.000 euros, y que salió adelante con los 9 votos de los ediles socialistas, la abstención de las 2 del BNG y el voto contrario de los 4 del PP y la del Boiro Novo. Pero, los argumentos de uno y otro sobre esa circunstancia fue distinta. El representante del equipo de gobierno apuntó como razones a que “levamos 13 anos sen subir os impostos, o IPC neste periodo foi do 27,30% para gasóleo, luz, servizos, mantementos... O gasto está desbocado froito da suba que estamos a sufrir”. Por ello, dijo que habrá que poner en marcha medidas para corregir la situación. En ello, cree que puede ayudar “se o Goberno do Estado ten a ben transferirnos máis capital benvido sexa, e se a Xunta de Galicia corrixe o fondo de compensación local, ou o Estado e a Xunta se lles ocorre empezar a mirar o do SAF que pagamos os concellos”.



García-Diéguez manifestó que “tienen el gasto corriente desbocado, que se traga la práctica totalidad de los recursos del Ayuntamiento, y menos mal que este año la recaudación del ICIO va a aumentar”. E hizo referencia a lo que recoge en su informe la interventora al advertir que, vista la evolución de los ejercicios económicos, “quedará en el cajón la nada desdeñable cantidad de 1.192.468 euros en facturas, que es la media de los últimos ejercicios”, dijo el portavoz popular. También hizo referencia a que el año pasado pidieron un préstamo para pagar 1.400.000 euros en facturas pendientes y que “quedaron en el cajón 689.512 euros sin pagar, sin contar las facturas presentadas desde el 1 de enero de obras ejecutadas en ese ejercicio”.

El portavoz del PP boirense, que dijo que el presupuesto le parece pobre y falto de inversiones necesarias para Boiro -cifró en menos del 2% del presupuesto lo que se destina de fondos propios a inversión real-, indicó que "cómo dice la interventora en el informe que acompaña esta doumentación, será necesario reducir los gastos, algo que uestedes son incapaces de hacer, o incrementar los ingresos, y eso en la Administración pública concellea una gestión ante otras administraaciones para incrementar las aportaciones de las mismas o seguir subiendo tasas e impuestos, como parece que anuncia con este presupuesto".

En esta misma línea crítica también se expresaron BNG y Boiro Novo, que cifraron la inversión real en un porcentaje más bajo del que se recoge el documento económico propuesto por el Gobierno local y echaron en falta inversiones necesarias que estaban anunciadas y comprometidas, además de puntualizar que no responden aa las necesidades de los vecinos. Dores Torrado, de BN, dijo que este gobierno local sigue a cometer los errores del pasado, precisando que no se elaboró un plan de contratación, ni un plan estratégio de subvención ni un pan de inversiones a tres años vista y que, a su juicio, permitirían que los proveedores cobren en tiempo y forma, que haya un control del gasto, que el dinero de los vecinos esté a buen recaudo y fueran más eficientes. También refirió una serie de actuaciones que están "esquecidas nos caixóns do Concello", pse que algunas cuentan con subvenciones o que estaban perfiladas para su realización.

Por su parte, la nacionalista Raquel Suárez, que dijo ue este presupuesto es muy acorde a su gestión, calificando ambos de "un chiste", se refirió a que en ese documento económico se contempla la obra de mejora del entorno del lavadero de Comoxo por unos 323.000 euros, que cuenta con finaanciación de POS por 106.000 euros, pero que es una inversión que está "inflada", pues la presupuestan sin tener disponible los 216.542 euros que corresponden a la aportación municipal. La edila del BNG precisó que la incluyen en el anexo de inversiones reales a expensas de que el Gobierno cumpla el anuncio que en diciembre pasado realizó la ministra María Jesús Montero, tras la reunión con la FEMP, para hacer efectivo el aumento en las aportaciones en al participación de los tributos del Estado. "Vostedes veñen aquí a rirse da xente. É grave. Dese anuncio non se volveu saber nada. Esa obra, da que a contía que falta non é menor, é imposible facela este ano".