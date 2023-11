El Gobierno local de Ribeira reclama que le reciba el conselleiro de Sanidade para hablar del centro de salud

El grupo municipal del Partido Popular de Ribeira registró para su debate en el pleno del pasado lunes, que se celebró en el escenario del auditorio municipal -ante la imposibilidad de hacerlo en el salón noble del consistorio, por encontrarse ese inmueble en obras-, una moción relativa al nuevo centro de salud para la capital barbanzana, en la que planrteaba varias demandas con la finalidad de que no se pierda esa inversión. Pero, después de abordarse su propuesta y escucharse las posturas de los representantes de cada grupo que tomaron la palabra, el Ejecutivo local presentó una enmienda de sustitución a la totalidad de la misma para instar al conselleiro de Sanidade a que reciba a los miembros del tripartito para poder hablar sobre el anunciado nuevo ambulatorio para la ciudad. El alcalde, Luis Pérez sostuvo que pese a las múltiples llamadas que le hicieron “nunca tivo a cortesía para falar dos problemas que afectan aos veciños”.

En este sentido, el mandatario local manifestó que “se ten a ben recibirnos, igual temos a posibilidade de ofrecer unha parcela para a súa construción”, para lo que indicó que se realizará un trabajo para identificar las que cumplan las exigencias, pero también dijo que ese servicio precisa de dotación de profesionales. Eso si, manifestó que no hay ninguna finca céntrica que tenga 3.774 metros cuadrados para levantar el nuevo edificio, precisando que las que hay son de dimensiones incluso inferiores a las que en su día propuso el entonces alcalde, Manuel Ruiz, en el barrio de Cubeliños, enfrente de la guardería. Y añadió que sólo se podra disponer de esa edificabilidad salvo que sea en alturas, tal y como ya manifestó hace unas semanas. A ello le replicó el PP que esto último es lo que ya se propuso y que incluso recientemente indicó la gerente del área sanitaria de Santiago-O Barbanza, Eloína Núñez en la visita que realizó a Ribeira, por lo que le reclamó que “se poña a pilas para poñer os terreos a disposición do Sergas ou desenvolver o plan parcial de Abesadas A, que o noso partido levou no programa electoral, para non perder esa importante inversión”, dijo la portavoz popular, Mariola Sampedro.