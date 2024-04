El Gobierno local y el sector del taxi de Ribeira consensuaron una normativa que regule ese servicio público

Tras la retirada del orden del día del último pleno ordinario de la corporación municipal de Ribeira del punto relativo a la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del servicio de taxi en Ribeira, el mandatario local, Luis Pérez, el segundo teniente de alcalde, Francisco Suárez-Puerta, y la concejala de Economía e Facenda, Herminia Pouso, mantuvieron hace un par de semanas una reunión con el colectivo de profesionales afectados por esa futura normativa para poder consensuar ese documento, que será llevado a la sesión plenaria del próximo lunes, 29 de abril.

Transcurridos varios días desde entonces, desde el Gobierno local expresaron su agradecimiento a los taxistas por sus aportaciones "que enriquecen este texto normativo e coas que pretendemos que o servizo de taxi estea regulado e dea a mellor das prestacións posibles". En este sentido, desde el Ejecutivo local que conforman BNG, PBBI y PSOE hicieron pública ahora su satisfacción por "levar adiante esta normativa" después de que desde la asociación de taxistas le dieron su visto bueno a este documento que permitirá regular este servicio "esencial" para mucha población, "sobre todo agora que o transporte público por estrada funciona de maneira deficiente e que a Xunta de Galicia non está facendo ningún tipo de traballo para que mellore", manifestó Pérez Barral.



El primer edil insistió en que se trata de una aprobación inicial de ese reglamento que desde el equipo de gobierno pretenden que sirva para reordenar ese servicio público y que contribuya a mejorar ese tipo de prestación que se le proporciona a la población y que los taxistas tengan un "aparato ou ferramenta legal" en el que se ampare o sustente su trabajo. Luis Pérez agregó que en el Ejecutivo local que conforman BNG, PBBI y PSOE saben que los taxis son "fundamentais" en el municipio, "non só para as noite de festa nas que a mocidade quere volver a casa, senón tamén para moitas persoas maiores que necesitan ir ao centro de saúde, ao traballo ou a calquera recado no casco urbano de Ribeira".