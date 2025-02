El Gobierno de A Pobra, con la abstención del BNG y la del PP, aprueba que el 100% del POS se destine a gasto corriente

El equipo de gobierno de A Pobra logró sacar adelante su propuesta para destinar a gasto corriente la totalidad de los 544.930 euros del POS+2025 que le otorgó la Diputación, pese a las dos abstenciones de dos de sus concejalas, del BNG, junto con las de los seis ediles del PP. La portavoz nacionalista, Amparo Cerecedo, justificó su postura en que dicho plan surgió para financiar obras y servicios “e ten que manter esa finalidade”. La representante del PSOE, Patricia Lojo, manifestó que van a hacer obras y servicios pero “dunha maneira diferente” y que eso ya se verá en el presupuesto de este año. También se aprobó la inclusión de la obra de reparación y mejoras de la cubierta de la piscina municipal climatizada por importe de 169.902 euros.



Pese a que el Ejecutivo local reconoció que no le gustaba la forma de gestionar el dinero público a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito, también sacó adelante -el PP votó en contra- su propuesta en ese sentido por unos 266.000 euros para pago de facturas, de los que 76.000 fueron por festejos del verano. La concejala de esa área, Patricia Lojo, justificó esa cantidad en que no se previeron esos gastos por falta de experiencia al asumir el peso de la organización, y se comprometió a que no volverá a pasar.



Además, pese al voto en contra del PP, salió adelante la propuesta de cambiar la hora de celebración de los plenos, que pasará a ser a la una de la tarde; y una modificación del Regulamento Orgánico Municipal para que las comunicaciones del Ayuntamiento con los concejales sean por vía telemática. En ,lo que a mociones se refiere, la del BNG relativa a la celebración del Ano Castelao. fue denegada al contar únicamente con los dos votos favorables de sus concejalas, los seis en contra del PP y cinco abstenciones (Nós Pobra, PSOE y VIP), mientras que la que propuso el rechazo al proyecto de reapertura de la explotación minera de Touro y O Pino recibió la aprobación de los siete ediles del cuatripartito y el contrario de los seis de las filas populares.