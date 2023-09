El Gobierno de A Pobra expresa su malestar con la Xunta por no informarle ni invitarle a sus visitas a la localidad

El Ejecutivo local pobrense propondrá a los integrantes de la corporación municipal en el pleno ordinario programado para las nueve de esta noche que se traslade a la Xunta de Galicia su malestar por las "reiteradas faltas de respeto institucional amosadas en visitas a este concello por distintos representantes do Goberno galego ao non ter en conta nas mesmas a quen ten referida a súa representatividade lexítima". Igualmente, plantea que se solicite al Gobierno autonómico y a sus representantes la cortesía, consideración y respeto institucional "lóxico e debido" entre administraciones para co Goberno municipal, con su alcalde y el conjunto de la ciudadanía de A Pobra do Caramiñal.

En la exposición de motivos de esta propuesta se recoge que el equipo de gobierno de dicha localidad barbanzana se marcó como propósito desde el principio "dialogar, atender, colaborar e, de ser o caso, participar" con otras administraciones en aquello proyectos y objetivos que beneficien al municipio y que redunden en la mejora de servicios, dotaciones, infraestructuras y, en definitiva, en la calidad de vida de los pobrenses. "Deste xeito, en pouco máis de dous meses, xa tiveron lugar contactos, entrevistas e visitas a representantes doutras administracións que terán continuidade nas vindeiras semanas e que serán unha liña de traballo constante ao longo de todo o mandato como base do necesario entendemento institucional. Non entanto, vimos constatando como a actitude de diálogo, lealdade e respecto que procuramos dende este Goberno municipal non sempre é correspondida nin sequera na mínima cortesía institucional dende outras administracións", precisó.



En este sentido, el Gobierno local de A Pobra indica que son constatables las visitas institucionales de distintos conselleiros a la localidad "sen que o Goberno local e o seu máximo representante fosen informados nin convidados. Unha actuación que non é en ningún caso xustificable, mais que se convirte en menosprezo e en falta de consideración ao conxunto dos veciños da Pobra cando si se conta co único partido político da oposición e se exclúe ao Goberno e ao seu alcalde". Desde el Ejecutivo pobrense puntualizan que los conselleiros ostentan la representación de la Xunta de Galicia y no actúa en nombre propio, sino como portavoces de esa institución "á que se deben e á que deben prestixiar". Por ello, afirma que no tienen cabida "os comportamentos que a menoscaban e que denostan a outras institucións como os concellos, que tentan deslexitimar a outros representantes democráticos, como os municipais, e que ofenden ao pobo ao que representan".