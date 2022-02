El Gobierno pobrense rechaza crear un parque infantil en Lesón por no considerarlo “prioritario”

El Ejecutivo local pobrense rechazó la creación de un parque infantil en la parroquia de Santa Cruz de Lesón, que solicitaba el grupo municipal del PP, por considerar que no es algo prioritario, pese a que sus integrantes reconocieron que es la única parroquia del municipio que carece de ese tipo de instalación de carácter público y que los vecinos demandan desde hace mucho tiempo. Los populares también demandaron la mejora de la pista deportiva que hay en la parte posterior de la escuela unitaria de A Granxa por considerar que se encuentra en un estado lamentable. Dwicho centro educativo tiene una zona de juegos, pero está cerrada, “por motivos de saúde pública, pola Covid-19”, precisó el BNG refiriéndose a la respuesta que le ofreció su directora.



La concejala socialista Patricia Lojo, que se abstuvo, a diferencia del resto de compañeros del equipo de gobierno, que votaron en contra, manifestó que “nos vamos a recoller todo o que vostedes expoñen nesta moción”, puntualizando que “oxalá eso o tivera tan claro os anos que estuvo gobernando o PP, porque é unha pena que non se fixeran os mantementos necesarios e non ter estas instalacións públicas en tan pésimas condicións”. Detalló que el Gobierno pobrense ya ejecutó dos parques y que tiene otros proyectos prioritarios, “pero non descartamos estudar esta moción e ver a súa viabilidade e a realidade da súa necesidade”. El BNG le dio la razón a los populares de que Lesón necesita un parque infantil, pero para eso hacen falta terrenos públicos donde instalarlo, y que los únicos que hay son en el Campo da Feira, cerca del parque de O Castelo, y junto el puente de la AG-11, donde dan vuelta los buses que recogen a los alumnos.



Respecto a la reparación de la pista deportiva de A Granxa, los nacionalistas indicaron que primero se va a acometer la construcción del centro sociocultural, que se aprobó con una inversión de 91.441 euros en pleno el 12 de septiembre de 2019, pues las excavadoras y otras máquinas van a tener que pasar por la referida pista deportiva pues es el único acceso que tienen. Estefanía Ramos, de Nós Pobra, dijo que ya se hicieron obras y reformas y que hay otras pendientes, “que fan que non sexa tan inminente a construcción dun parque infantil ou reforma da pista deportiva. Cando chegue o momento e estean as obras rematadas e todo ben estruturado, Santa Cruz seguramente poderá contar co seu parque infantil”, precisó.





El PP mantuvo que es necesario crear un parque infantil en esa parroquia y que reparar las porterías, pintar las marcas de los campos de juego e instalar una valla perimetral y un punto de luz no van a entorpecer las obras del centro sociocultural. “Antes os nenos tiñan onde xogar, agora nin eso teñen. Eu non falo de melloras, senón do que non hai”, dijo María González, edila del PP.