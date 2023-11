El Gobierno de Ribeira gestiona la instalación de fibra óptica en todo el municipio

El equipo de gobierno de Ribeira está gestionando la instalación de fibra óptica en todo el municipio. Con esa finalidad, el concejal de de Novas Tecnoloxías, Francisco Suárez-Puerta, mantuvo esta mañana una reunión de trabajo con responsables de la empresa Toxo Telecom, de la mano de Rede Aberta, para coordinar el despliegue de red de fibra óptica en la capital barbanzana. “Necesitamos levar a conectividade de fibra óptica a cada recuncho do municipio e garantir unha cobertura integral que abarque tanto as zonas urbanas como tódalas parroquias do municipio", afirmó el edil.

Suárez-Puerta Colomer agregó que el encuentro mantenido fue un paso crucial en el esfuerzo conjunto para impulsar dicha infraestructura en la localidad. Por su parte, los representantes de la referida empresa que nació en Ribeira, donde tiene su sede, trasladaron su compromiso con la mejora de los servicios de Internet y la creación de oportunidades para el desarrollo económico y social y con finalizar el despliegue de dicha red el próximo año.