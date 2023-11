El Gobierno de Ribeira solicita a Sanidade que recapacite y reconsidere sus exigencias del nuevo centro de salud

El Ayuntamiento ribeirense le propone a la Consellería de Sanidade que recapacite y reconsidere sus exigencias de establecer muchos metros cuadrados de parcela para albergar el anunciado y necesario nuevo centro de salud para la capital barbanzana, pues se trata de algo que en este momento no hay y, en consecuencia, no se puede ofrecer. El alcalde, Luis Pérez, que insiste en solicitar a la Xunta que retome su idea de hacer ese ambulatorio, manifestó que “vendo o plan urbanístico de Ribeira non existe un espazo céntrico e ben comunicado co transporte público onde construílo nas características que nos esixen”, como que sus dependencias vayan en una sola planta baja.



El regidor local agregó que, de aceptar los planteamientos municipales, les permitiría “gañar en altura e sexa un edificio completamente accesible” y que se pueda dotar a la ciudad de un nuevo centro de salud “que é -precisó el regidor local- moi necesario”. Sin embargo, señaló que las exigencias de Sanidade hacen “inviable” que pueda ser en un sitio céntrico y bien comunicado con el transporte público”, y que hacerlo en otro sitio que no sea en estas condiciones será “algo que vai perxudicar a moitos veciños e pacientes maiores que non poden percorrer grandes distancias para chegar a un punto afastado do centro urbano”, subrayó.



En este sentido, anunció que tienen varios solares sobre la mesa, que habría que comprar y que, “coa man tendida, os poñemos a disposición” para que el departamento que dirige Julio García Comesaña “decida se acepta esas condicións”, y aclaró que desde la Administración local ofrecen toda su disposición para colaborar activamente con esa consellería para ofrecerle un espacio alternativo céntrico para que los usuarios no tengan que hacer grandes recorridos. Y aclaró que en caso de que la respuesta sea afirmativa será cuando haga públicas sus ubicaciones.



Deterioro paulatino

Así lo expresó el primer edil ribeirense tras la visita que estuvo realizando, junto a los tenientes de alcalde, Vicente Mariño y Francisco Suárez-Puerta, al ambulatorio de Santa Uxía, para conocer su situación actual, que se sigue deteriorando paulatinamente. De igual modo, Pérez Barral se refirió a la falta de espacio material para que se pueda desarrollar el trabajo “de maneira profesional”, provocando situaciones como que el médico de familia y el enfermero asignado no puedan trabajar de manera conjunta, y que mientras uno atiende a sus pacientes por la mañana el otro lo hace en horario vespertino, y que eso provoca una peor calidad asistencial. Y añadió que se encontraron con unas instalaciones con muchas humedades y goteras en salas y zonas comunes que impiden que la labor sanitaria se pueda efectuar “de maneira digna”, señaló.



Desde el Ejecutivo ribeirense recordaron que la construcción de un nuevo centro de salud para Ribeira es una demanda histórica tanto de los actuales mandatarios como de los equipos de gobierno anteriores y también del persnal que trabaja en el actual ambulatorio. El alcalde quiso agradecer a los profesionales del actual centro de salud de Ribeira por su implicación “pois, sen dúbida, sen o seu traballo e esforzo a situación que hai hoxendía sería moito máis precaria”, precisó. Aún así, dijo que es necesario contar con mas personasl sanitario y mejorar las condiciones laborales “pois senón estamos vendo como as prazas vacantes que levan anos sen cubrirse van continuar así e os poucos que deciden vir a Ribeira acabarán marchando pola carga de traballo excesiva e unhas condicións laborais que non son as axeitadas”, concluyó Pérez.