El Gobierno de Ribeira saca adelante dos operaciones de modificación de crédito que suman 276.334 euros

El Gobierno local de Ribeira aprobó con los 11 votos favorables de sus once concejales el tercer reconocimiento extrajudicial de crédito de este año por importe total de 172.529 euros para hacer frente al pago de facturas pendientes por la prestación de diferentes servicios prestados por empresas. La concejala de Economía e Facenda, Herminia Pouso, que indicó que la gente que hace un trabajo tiene que cobrarlo, relató que en esa operación económica se contemplan servicios que fueron prestados en su día, con facturas que se corresponden con actuacones del 2019 sin certificar y sin facturar.

También detalló que se contemplan una factura por el bombeo con un "by-pass" para el colector de aguas residuales que hubo que instalar en la zona del paseo marítimo de Coroso para evitar las molestias de malos olores a los vecinos de ese entorno, una ampliación de obra en la recuperación del lavadero de Artes, la valla de madera para el parque infantil de Arrochela en Palmeira, las casetas que se pusieron en el polideportivo de A Fieiteira para el GAEM, facturas de actuaciones de las fiestas de verano, las patronales de Santa Uxía y en varias parroquias, la instalación de baños públicos en la Festa da Dorna, trabajos de drenaje y pavimentación en la parroquia palmeirense y otros.

Por su parte el primer teniente de alcalde y concejal de Festexos, Francisco Suárez-Puerta, señaló que la ampliación de crédito fue conocida y consensuada con todas las partes implicadas para organizar unos festejos "á altura do que é Ribeira", que requiere una capacidad económica superior a la que estaba contemplada en el presupuesto de 2023, que entonces estaba prorrogado, y enumeró la amplia relación de los gastos derivados de diferentes festejos que ahora se pagarán con el remanente de tesorería, pero que no habrá que pedir éalguno. Aclaró que la intención del Ejecutivo local pasa por levantar las fiestas patronales "e optamos por un concerto de gran envergadura" y que los proveedores eran conocedores de que el pago de la actuación de La Orqueta Mondragón se iba a dilatar en el tiempo, y que el hecho de que acetasen revela que "este goberno ten boa imaxe e se fían, e por iso se puido levar a cabo nese concerto". También desveló que el Ayuntamiento tiene que hacer frente a varias multas por importe total de 53.000 euros que fueron impuestas por Portos de Galicia por la ocupación de terrenos de su competencia para la celebración de festejos.

Los diez concejales del PP se abstuvieron por no estar de acuerdo con esa forma de proceder y de gestionar al “gastar o que non se ten”, sobre todo para actividades de festejos que ya había en años anteriores y que debían figurar en el presupuesto municipal. En este sentido, Mariola Sampedro, manifestó que a ella le "encantaría traer a Rosalía, e non podo traela se non teño cartos para iso" y agregó que no le parece serio lo que explicó el edil socialista, sobre todo al recordarle que en el pleno anterior "sacaba peito de que no orzamento dicía que está calculado, de aí o aumento que na miña partida non vai a dicir que existen 100.000 euros máis, o que hai é xusto o que está en reparos. Ou vostede non sabe o que gastou ou a concelleira de Facenda non sumou ben cando aumentou a partida, Alí falabamos de 86.000 euros para os seus gastos e agora resulta que temos 112.362 euros, e esperemos que se quede aí".

La portavoz popular agregó que el equipo de gobierno repite que "non hai un peso", pero luego "poño a La Orquesta Mondragón", que indicó que fueron 22.900 euros, máis otros 11.000 del grupo Trébol, e también otras aportaciones para las parroquias, "e todo sen consignar". De igual modo, destacó que si La Orquesta Mondragón tiene buena imagen de Ribeira "será por ser un Concello pagador durante moitos anos". Le reprochó al Gobierno local que para festejos se destine la cantidad de 112.362 euros, aunque precisó que su grupo si se muestra partidario de que se recurra a ese sistema para “cousas inaprazables”, como fue el "by-pass" que hubo que poner en el saneamiento en el paseo de Coroso para evitar problemas. El mismo resultado en la votación obtuvo el suplemento de crédito por 103.805 euros para completar partidas relacionadas con la organización de actividades festivas, y para lo que se echará mano del remanente de tesorería.



El pleno aprobó, en este caso por unanimidad, la revisión del precio del contrato mixto de suministros y de servicios del alumbrado público exterior con la empresa Ferrovial, que supondrá un aumento del desembolso municipal de 195.446 euros. El alcalde ribeirense informó que, a partir del próximo año, que es cuando vence ese contrato, pues se cumplirá una década desde que se formalizó el contrato, y será entonces cuando se deberá mirar cómo se va a gestionar ese servicio y se buscará mejorar el mantenimiento de esa iluminación pública exterior, sabiendo que actualmente hay mucha necesidad que a lo largo de los últimos años no se tuvieron en cuenta, como los refuerzos de iluminación y que los vecinos solicitan puntos de luz para evitar las zonas en penumbra.