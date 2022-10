Gran cantidad de residuos vinculados a los incendios se depositaron en el banco marisquero de Os Raposiños

La bajamar de la dos de esta tarde dejó al descubierto la gran cantidad de residuos arrastrados por el Río das Pedras durante las lluvias torrenciales de los últimos días, y que se depositaron en la playa de Os Raposiños, afectando gravemente al banco marisquero. Desde la Cofradía de Pescadores de A Pobra indicaron que ya pusieron los hechos en conocimiento de la Consellería do Mar, pero por el momento no les han dado una respuesta ni tampoco pusieron medios a su disposición para la retirada de todos esos sedimentos, pero supone que sus responsables contactarán con los de Medio Rural. El patrón mayor, Enrique Maceiras, manifestó que lo que se aprecia en ese materia amontonada no es el de todos los años cuando baja la hoja seca o restos de palos sino que, después de estar tantos días lloviendo abundantemente, se aprecia por su color y su fina textura que lleva restos de ceniza generada durante los incendios forestales del pasado verano y que va mezclada con lodos, alcanzando en algunos sitios un espesor de, al menos, 50 centímetros.





"De feito, intentouse meter maquinaria contratada polo Concello pobrense, con tractor e unha pala pequena, pero enterráronse e non había maneira de facelo. Ten que retirarse de maneira manual. É un traballo de chinos, non se da avanzado nin acabado", dijo Maceiras. El patrón mayor apuntó que durante la semana pasada ya fueron viendo poco a poco y se fue acumulando ese material, pero al bajar la marea este mediodía ya se puso ver la magnitud del depósito. Precisó que se vieron obligados a suspender los trabajos de extracción del marisco que habían iniciado para volcarse con las tareas de limpieza. "Como se ve, a situación é bastante complicada. Poden ser lodos como dixo no seu momento Medio Rural, pero están mesturados con algo máis, pois so fai falta ver como nos deixa a mans todas negras".





Por su parte, el alcalde pobrense, Xosé Lois Piñeiro, se presentó en el entorno de la playa de Os Raposiños tras recibir el aviso el patrón mayor. "Se produciu unha achega de lodos e sedimentos que teñen unha relación directa cos incendios", indicó el mandatario local, quien agregó que el trabajo de retirada de esos residuos que están realizando los mariscadores es "encomiable", destacando que se están esforzando por salvar su recurso, precisando que son tareas de voluntariado, pues aunque se trate de su modo de vida, "non é a súa obriga facerse cargo dos danos que causa un incendio". Piñeiro declaró que les habían informado que debajo de la gruesa capa de lodo no llega el oxígeno, por lo que lo más probables ens que el marisco esté muerto, sino en su totalidad, si al menos en su mayor parte. "Hai que pensar en indemnizacións para a cofradía, e de cara ao futuro ter en conta este risco e que ate o de agora no se está atendendo como debía", manifestó el regidor local.





Xosé Lois Piñeiro dijo que no sabe cuál es la solución al problema, aunque a él se le ocurren muchas y que "algunha ten que funcionar". Precisó que desde el Ayuntamiento trataron de evitar esta situación instalando una barrera anticontaminación en el embalse, pero este material es demasiado fino y la atravesó. También indicó que la Administración local que preside está asumiendo unas competencias que no le son propias y que van a recurrir a la partida de voluntariado para contribuir con la maquinaria contratada y que se puso a disposición del pósito pobrense "porque os mariscadores están facendo tarefas de voluntariado". Y concluyó que el mensaje para la ciudadanía es que piense lo que es un incendio forestal, y que no sólo conlleva la deforestación del monte, que ya es gravísima, "senón que ten consecuencias nas avenidas de auga, como xa ocorreu semanas atrás, e na chegada deste material, que poden calificalo como queiran, que teña un compoñente maior ou menor de cinzas, pero ten relación directa cos incendios. E non nos vale que se nos diga que foi un ano moi seco, porque houbo outros anos secos en non se deu esta situación".