Habilitadas unas 3.000 plazas de aparcamiento en Rianxo con motivo de las Festas da Guadalupe

La Policía Local de Rianxo acaba de emitir un comunicado en relación a la Festas da Guadalupe que darán comienzo este viernes, e indica que, como es habitual, se habilitaron unas 3.000 plazas de aparcamiento extraordinarias en los puntos de costumbre de la zona portuaria, Punta Fincheira, Rianxiño, Arcos Moldes, Xogo dos Bolos, Tanxil, Carretera, Terreo y A Martela, y que se suman a las cerca de 2.000 ya existentes. De igual modo, precisó que también se habilitaron plazas extraordinarias de estacionamiento para personas con movilidad reducida en el área de influencia de las verbenas, y que en la jornada del viernes 15 se aproximarán a la treintena.

Igualmente, la Policía rianxeira confirma lo que suele ser también habitual por estas fechas de que doblará su normal presencia en los turnos de servicio, trabajando junto con agentes municipales de otras localidades en comisión de servicio, que reforzarán el control de tráfico y la seguridad ciudadana durante estos días, permitiendo que se recuperen los turnos nocturnos que no se vienen realizando durante la mayor parte del resto del año.

Desde la Jefatura de dicha Policía Local señalan que en materia de Seguridad Ciudadana se coordinó también un dispositivo especial con la Guarda Civil de diferentes equipos tales como Unidades Territoriales de Seguridad Ciudadana, Usecic, Seprona, Servicio Marítimo, Patrulla Fiscal y de Fronteras, equipos de investigación y de la agrupación de Tráfico. Para o control del consumo de alcohol por parte de menores durante las fiestas, y de una manera especial en la jornada del lunes 11 (Día das Juadalupeñas), se coordinó un dispositivo con la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia (Policía Autonómica).



Además, se informa que la seguridad de las fiestas se complementará con el servicio de ambulancias y médico, Bomberos y Protección Civil, y a mayores se dispondrá de un Punto Violeta , con información y asistencia. En cuanto al transporte público, señala que se reforzará con la colaboración de profesionales del sector del taxi de otras localidades limítrofes, estando previsto también el refuerzo de las líneas de autobuses el sábado 16.

"Pregamos á veciñanza e visitantes que disfruten das festas, evitando condutas incívicas. Especialmente pregamos que non se usen vasos nin botellas de vidro e non se deposite lixo na zona da verbena para poder disfrutar total e plenamente do campo da festa. A comisión porá a disposición dos locais hosteleiros vasos de plástico reutilizables para tal fin", concluye el comunicado policial.