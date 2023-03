Hallan varada una cría de delfín muerta en una zona de playa entre las piedras de Pionza, en Castiñeiras

Después de que en la jornada del sábado un vecino de Castiñeiras vio a un delfín adulto nadando entre una zona de rocas, a primera hora de la mañana de este domingo encontró varada en la arena, en una zona de playa situada entre las conocidas como Pedras de Pionza, a una cría de ese tipo de mamífero cetáceo, que pudo comprobar que no se movía y que estaba muerta. Fue entonces cuando contactó con la Policía Local de Ribeira con la finalidad de que se hicieran las gestiones para proceder a su retirada, pero al tratarse de un domingo no había ningún personal encargado de esos menesteres, por lo que los agentes municipales tomaron nota para pasar aviso mañana al GAEM. Poco después, se pudo ver como otras personas movieron el delfín para devolverlo al agua pero, tras ser advertidos por otras personas indicándoles que eso que hacía no era lo correcto al tratarse del cadáver de un animal, lo devolvieron a una zona de rocas.